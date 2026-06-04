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    El Deportivo

    El Maratón de Río de Janeiro, el festival de atletismo más grande de Latinoamérica

    La competencia que se ha consolidado como la más relevante de América Latina. Tiene un impacto cultural, económico, turístico y deportivo en una ciudad que se paraliza por el evento. Tras recibir la distinción de Elite Label por World Athletics, el certamen tiene como objetivo convertirse en un major, lo que sería un hito para Sudamérica.

    Por 
    Julián Concha, desde Río de Janeiro
    El recorrido tiene como escenario el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la Bahía Guanabara.

    Brasil se paraliza con la velocidad. El atletismo se toma las calles de la Cidade Maravilhosa con el Maratón de Río de Janeiro, la competencia más grande de la disciplina en Latinoamérica y un evento con una vastísima tradición en el país.

    Cerca de 70 mil deportistas competirán en las pruebas de 5K, 10K, 21K y 42K. Llegan procedentes de diferentes partes del mundo, principalmente del América del Sur. Chile, de hecho, es uno de los países que más representantes foráneos aporta.

    En la ciudad se vive como una verdadera fiesta, con una atmósfera carioca que contagia a la competencia. Se trata del festival de atletismo más relevante de Latinoamérica. Su trascendencia no es solo por el escenario que envuelve el evento, marcado por una mezcla entre la playa, el mar y la vegetación. Todo también acompañado por el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la Bahía de Guanabara, entre otros diferentes componentes que constituyen una vista realmente privilegiada. Si no que también tiene un impacto cultural, económico, turístico y lógicamente deportivo.

    Cerca de 70 mil personas participarán en el Maratón de Río de Janeiro.

    Crecimiento económico e impacto turístico

    A nivel turístico, la edición de 2025 tuvo un grandísimo impacto económico para la ciudad con más de 115 millones de dólares (587 millones de reales).

    En tanto, de los 70 mil atletas que competirán en las diferentes pruebas del Maratón de Río de Janeiro, las mujeres lideran las cifras, lo que refleja un crecimiento en la participación femenina en las carreras de calle.

    El desglose es un reflejo de ello. Para los 5K (9.819 inscritos) y los 10K (13.594) el porcentaje femenino alcanza el 59%, mientras que el masculino es de 41%. En tanto, para los 21K (25.555), la cifra es de 54% para mujeres y 46% para hombres.

    Eso sí, en los 42K (17.708) hay un contraste, donde los competidores masculinos predominan sobre las atletas femeninas, con un 72% contra 28%. En tanto, en el Desafío Cidade Maravilhosa, que trata de correr los 21K y los 42K, es un 73% de hombres ante un 17% de mujeres.

    Por otra parte, un 75% de los corredores provienen de fuera de la ciudad de Río de Janeiro, con una alta participación de diferentes estados.

    El Maratón de Río de Janeiro busca convertirse en un major, lo que sería un hito para el deporte sudamericano.

    Con el objetivo de ser un major

    El Maratón de Río tiene como objetivo continuar con su crecimiento en diferentes materias. A nivel de masividad, hubo un incremento de 23% con respecto a 2025 y del 94% en tres años.

    En cuanto a las cifras económicas, el premio monetario asciende a los US$ 270 mil (más de 241 millones de pesos), el mayor de toda Latinoamérica. Para graficar, los premios del Maratón de Santiago llegan a los US$ 50 mil.

    Todos estos factores permitieron que World Athletics le entregara al Maratón de Río de Janeiro el sello de Elite Label, reconocimiento otorgado a las principales carreras del mundo. No obstante, el objetivo a futuro es alcanzar la máxima distinción y convertirse en un major.

    Actualmente, las únicas competencias que alcanzan ese estándar son Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Sydney, esta siendo la última en conseguirlo.

    En ese sentido, el evento este año contará por primera vez con la presencia de ojeadores de los World Marathon Majors (WMM) para conocer detalles de la carrera.

    Por otra parte, la prueba se ha consolidado como la 11ª marca de Maratón más fuerte del mundo, según Brand Finance, en un listado que lideran Londres, Nueva York y París.

    Para ello tiene un rol clave la internacionalización de la competencia, contando con atletas élite. A nivel masculino competirán figuras como el etíope Tsegaye Getachew, 14° del ranking mundial, o el keniano Joshua Kipkemboi, actual campeón. También estarán los locales Justino Pedro da Silva y Miguel Morone Neto.

    En tanto, entre las atletas femeninas destacan las etíopes Gadish Mulu (54°), Aynadis Teshome (90°) y Zinash Debebe, actual monarca de la competencia. Además, dirán presentes las brasileñas Amanda Aparecida de Oliveira y Rejane Bispo da Silva.

    Fechas

    5K: jueves 4 de abril.

    10K: viernes 5 de abril.

    21K: sábado 6 de abril.

    42K: domingo 7 de abril.

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