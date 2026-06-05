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    ¿Quién lo invitó a Lisboa? El enredo que provocó el homenaje a Claudio Bravo en el amistoso de la Roja frente a Portugal

    El excapitán de la Selección aseguró que recibió un llamado de la federación lusitana para asistir al amistoso en Lisboa, sin embargo, la gestión fue realizada por la ANFP.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    ¿Quién lo invitó a Lisboa? El enredo que provocó el homenaje a Claudio Bravo en el amistoso de la Roja frente a Portugal. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Claudio Bravo abrió una confusión. El origen de la invitación que recibió el excapitán de la Roja para presenciar el amistoso de Chile ante Portugal quedó en entredicho durante la última semana. El exguardameta recibirá un homenaje este sábado.

    El histórico arquero confirmó que estará presente en el compromiso y explicó cómo se había gestado su viaje. “Voy a estar en el amistoso. Fui invitado por la Federación de Fútbol de Portugal”, señaló en ESPN.

    Sin embargo, según pudo conocer El Deportivo, la gestión fue realizada por la Federación de Fútbol de Chile, que organizó el traslado del exfutbolista a Europa y asumió los costos asociados a su viaje. Bravo llegó este jueves a Lisboa en medio de una iniciativa impulsada por la dirigencia de Quilín para reconocer a distintos integrantes de la Generación Dorada.

    La presencia del exguardameta en el amistoso se enmarca precisamente en esa serie de reconocimientos. Desde hace meses, la ANFP buscaba concretar un homenaje para quien fue capitán de Chile durante buena parte de su trayectoria.

    Vidal, Medel y Bravo celebran la clasificación a la final de la Copa Confederaciones, en 2017. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    No fue sido una tarea sencilla. Bravo había declinado distintas invitaciones para participar en ceremonias de reconocimiento. Una de ellas se proyectó para el partido frente a Brasil por las Eliminatorias, disputado en el Estadio Nacional. El exarquero optó por no asistir.

    Sin embargo, situación cambió con el amistoso programado en Portugal. Esta vez, el exBetis aceptó la propuesta y estará presente en una actividad que incluirá un reconocimiento antes del encuentro.

    Felipe Correa, gerente de selecciones, aclaró que la invitación fue realizada en Quilín y no por la selección anfitriona. “Nosotros invitamos a Claudio. Estoy muy contento de que pueda sumar a este partido. Esperamos hacer un pequeño reconocimiento que se le avisó a la federación de Portugal. Obviamente tenemos que estar en coordinación con ellos, pero la invitación fue nuestra. Claudio aceptó venir”, señaló.

    Portugal fue informado de la actividad y coordinó junto a la Roja los detalles protocolares del homenaje, pero no fue la entidad que contactó al exarquero ni la que organizó su presencia en Lisboa.

    El hecho de que se realice ante los lusitanos marca un punto especial, ya que una de las jornadas más recordadas de Bravo en la Selección fue cuando atajó tres penales ante Portugal en la Copa Confederaciones de 2017. Claro que desde el combinado europeo también han tratado de bajarle el perfil a esa antigua hazaña de la Roja.

    José Sá recordó el duelo en la Confederaciones. El actual portero del Wolverhampton integró el plantel que cayó ante Chile en aquella definición. A nueve años del encuentro, reconoció que la derrota fue un momento difícil. “Estábamos tristes por haber perdido ese partido”, señaló.

    Sin embargo, cuando fue consultado por Bravo, que ese día contuvo los lanzamientos de Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y Nani, Sá aseguró que no guarda en su memoria al excapitán de la Selección. “Lo recuerdo un poco, solamente”, respondió.

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