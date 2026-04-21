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    La vergonzosa frase de seleccionado argentino que se hizo viral tras perder la final del Sudamericano Sub 17

    Julio Coria evidenció su malestar tras haber perdido el título contra Colombia con una goleada en contra.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este domingo se desarrolló en Paraguay la final del Sudamericano Sub 17 en la que se enfrentaron las selecciones de Colombia y Argentina.

    El seleccionado cafetalero mostró sus credenciales desde el principio y consiguió golear por 4-0, poniéndose en ventaja en el final del primer tiempo con el tanto de Miguel Agámez.

    Ya en la segunda etapa, Matías Caicedo (54′) y otra vez Agámez (58′) extendieron la ventaja que se transformó mucho más complicada de revertir con la expulsión de Mateo Mendizábal en la Albiceleste en los 74′.

    El último gol de la jornada lo registró José Escorcia en los 83′. Con tal ventaja, el cuadro argentino comenzó a desesperanza y a traducir su frustración a través de infracciones. Así, Simón Escobar y Alan Alcaraz terminaron siendo expulsados tras cometer infracciones.

    Y mientras Colombia celebraba su título, el lateral izquierdo Julio Coria habló con la transmisión oficial, dejando una vergonzosa declaración.

    Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como lo hacemos siempre”, señaló el defensor.

    Así mismo, no dio lugar a la autocrítica, apuntando que “jugamos bien, pero no voy a decir nada. Es cosa de nosotros. Hoy no nos faltó nada”.

    Y este lunes la selección colombiana arribó a Bogotá para celebrar con los suyos el título. En medio de los festejos, Simón Rojas se refirió a las palabras de Coria, marcando diferencias.

    “Vimos unos videos. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores que se demuestra en la cancha”, planteó de entrada en conversación con As Colombia.

    Como me dicen a mí, la cancha no miente, el rectángulo verde no miente. Nosotros es con fútbol y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento los irrespetamos”, complementó.

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    Más sobre:FútbolJulio CoriaArgentinaSudamericano Sub 17

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