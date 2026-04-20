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    Cambio histórico en la UC: Matías Claro asume la presidencia de Cruzados tras la salida de Juan Tagle

    El ingeniero comercial fue electo por el nuevo directorio de la concesionaria de Universidad Católica. Su familia tiene el 21,3% de las acciones de la sociedad. Hernán de Solminihac fue nombrado primer vicepresidente y Francisco Lavín, segundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cambió histórico en la UC: Matías Claro asume la presidencia de Cruzados tras la salida de Juan Tagle. Foto: Comunicaciones Cruzados

    Matías Claro asume la presidencia de la UC. La junta de accionistas de Cruzados de este lunes marcó el término del ciclo de Juan Tagle. Tras 10 temporadas al frente de la concesionaria y 16 años como integrante del directorio, el abogado dejó el cargo.

    En su lugar asume quien era el segundo vicepresidente y representante de la familia Claro, grupo que concentra el mayor paquete accionario. Su llegada se produce en un contexto de cambios en la estructura directiva y de consolidación de nuevos equilibrios en la propiedad de Cruzados.

    En su última intervención como presidente, Tagle se refirió a su decisión de no continuar en el cargo. “En organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan y le deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período”, dijo. Durante su gestión, Universidad Católica consiguió cinco títulos de Primera División (Apertura 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y cuatro Supercopas (2016, 2019, 2020 y 2021), además de concretar la construcción del Claro Arena.

    Ahora la mesa directiva quedó integrada por Matías Claro, Juan Ignacio Claro, Luis Felipe del Río, Francisco Lavín, Matías Pavez, Aníbal Silva, Juan Pablo Tisné, Pablo Turner, Jorge O’Ryan y Hernán de Solminihac. La salida de Tagle cierra una etapa histórica y abre un nuevo ciclo institucional, marcado por la reconfiguración del equilibrio interno.

    En esa línea, De Solminihac fue nombrado primer vicepresidente y Lavín como segundo vicepresidente.

    “Asumo este desafío con orgullo y sentido de responsabilidad. Universidad Católica nos exige competir siempre al máximo nivel y ese será nuestro foco, fortalecer la gestión deportiva y consolidar un proyecto claro, para que la UC sea protagonista todos los años, en Chile y a nivel internacional”, señaló Claro tras su nombramiento.

    La asunción de Claro

    Claro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con estudios de posgrado en administración pública en la Universidad de Harvard. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial, con una etapa en la administración pública durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En ese período trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

    Uno de los hitos iniciales de su carrera fue su participación en el Canal del Fútbol, empresa fundada por su padre, Jorge Claro Mimica. En esa señal se desempeñó como gerente general y posteriormente integró el directorio. La compañía fue vendida en 2018 a Turner. Desde hace más de una década, Claro ejerce como gerente general del Grupo Prisma, holding de inversiones fundado por su familia.

    Matías Claro, el nuevo presidente de Cruzados.

    Su presencia en Cruzados se consolidó en abril de 2025, cuando fue designado como segundo vicepresidente. Su vínculo con Universidad Católica tiene antecedentes. Su padre presidió el CDUC entre 1994 y 1996.

    La llegada de Claro a la presidencia se explica también por la evolución de la estructura de propiedad de la concesionaria en los últimos años. Su familia ingresó a la sociedad en 2022 con el 10,7% de las acciones. Al cierre de 2024 esa participación había aumentado a 12,3%, mientras que en 2025, tras sucesivas compras, la sociedad Inversiones Financieras Prisma Chile S.A. elevó su presencia hasta el 21,3%. Ese incremento consolidó al grupo como el principal accionista de Cruzados y fortaleció su influencia en el directorio.

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