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    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    El histórico defensor charrúa converso con el mandatario Yamandú Orsi, quién fue su profesor de historia en el colegio. Allí, ambos rememoran los cruces con la Roja en las Eliminatorias.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Diego Lugano recuerda una anécdota que involucra a la Roja. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Una interesante anécdota ligada a la selección chilena salió a la luz. En el programa Horas Después de Trimax Live, Diego Lugano, histórico defensa central de la Selección de Uruguay, recordó una charla que tuvo con el presidente de ese país, Yamandú Orsi, cuando el actual mandatario era su profesor de historia en el colegio.

    En la transmisión por Youtube, el zaguero charrúa causó sorpresa al rememorar los encendidos cruces que protagonizaba la Celeste ante la Roja, sobre todo, en las Eliminatorias rumbo al Mundial y en las múltiples Copa América. De acuerdo a sus palabras, el otrora futbolista de Sao Paulo no entendía la ‘enemistad’ que existía por parte de los jugadores y la hinchada nacional.

    “Lo tuve tres años como profesor. Éramos futboleros y ya hablamos de fútbol desde la época de adolescentes, y yo siempre tenía la duda de las rivalidades de Uruguay. Lo normal sería Argentina, Brasil, que tenían que tener más rechazo. Pero nosotros tenemos algo con los chilenos, no los aguantamos a los chilenos. Y yo no entendía por qué. Le dije a Yamandú ‘voy a los partidos de Eliminatorias y hay algo con los chilenos’“, contó.

    Ahí, Lugano sacó a colación la explicación de Orsi. “Recuerdo que me dijo: ‘¿Sabes qué pasa? Chile, al igual que Cuba, son las únicas civilizaciones del continente que fueron nación antes que un país. Porque quien vive en ese sector, que hoy es Chile, estuvo siempre alrededor de la cordillera, el desierto y el mar. Nosotros vivíamos en permanente contacto con los argentinos o paraguayos y después se dividieron los países, y 100 años después fuimos nación. Entonces, el sentimiento chileno de patriotismo, como el cubano, viene de 300 o 400 años antes que nosotros", comentó.

    A partir de esa revelación histórica, el otrora capitán de la Celeste aclaró el panorama en su cabeza. “Siempre me quedó grabado eso. Cuando iba a jugar contra Chile y había un clima, una efervescencia, decía: ‘¿Qué les pasa? Ni siquiera habían ganado una copa en ese momento’. Siempre me venía esa visión de historia de Yamandú de por qué de repente el chileno es más zarpado en ese nacionalismo y no lo lleva solamente al fútbol, sino que a otros aspectos de la vida también", sentenció.

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    Más sobre:FútbolDiego LuganoSelección ChilenaLa RojaYamandú OrsiSelección de Uruguay

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