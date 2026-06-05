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    Parque Arauco concluye aumento de capital y recauda cerca de US$ 300 millones

    Las accione que no fueron suscritas durante el Periodo de Opción Preferente fueron puestas en remate, concretando la venta del 100% de estas.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Andres Perez

    Parque Arauco informó la suscripción del 100% de las acciones ofertadas, con lo que concluye oficialmente su proceso de aumento de capital.

    Durante el miércoles pasado fueron suscritas el 83,3% de las acciones en el Periodo de Opción Preferente (POP), por lo que la suma restante sería posteriormente rematada.

    La suma de ambas operaciones recaudó un total de US$ 300 millones ($273.879 millones), suma que será destinada a financiar inversiones para su crecimiento en el área de centros comerciales y proyectos habitacionales multifamily.

    Las 8.863.309 acciones que no fueron suscritas en el POP fueron adquiridas vía remate electrónico en la Bolsa de Comercio de Santiago a un precio promedio de $3.690,1 por acción.

    Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, agradeció el respaldo de los inversionistas y el mercado, asegurando que están “muy contentos con el cierre exitoso de este proceso, ya que refleja la confianza del mercado en nuestra estrategia de crecimiento”.

    Ganancias trimestrales de Parque Arauco anotan fuerte salto y ocupación llega a récord en 10 años

    Las inversiones de Parque Arauco

    El aumento de capital de la empresa busca el financiamiento de un ambicioso plan de inversiones en Chile y Latinoamérica.

    Parte de este plan es la adquisición del centro comercial Arauco Chicureo en la comuna de Colina y un multifamily en San Joaquín.

    Además, se espera la ampliación de los malls Arauco Premium Outlet Coquimbo y Arauco Quilicura.

    En Perú la apuesta también es por un proyecto inmobiliario multifamily en MegaPlaza Independencia, en la ciudad de Lima.

    Mientras tanto, en Colombia esperan ampliar el centro comercial Parque La Colina en Bogotá, cuya inauguración se prevé para 2030.

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