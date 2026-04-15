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    Parque Arauco concreta renovación de su directorio y destaca su liderazgo en ingresos por m2 frente a competidores

    En su Junta Ordinaria de accionistas se materializó los cambios anticipados, donde 5 de los integrantes del directorio dejaron sus cargos y fueron reemplazados por Fernando Massú (presidente de BTG), Francisco Sáenz, Gonzalo Quinteros Anwandter, Pilar Lamana y Silvio Rostagno.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Foto referencial Facebook Parque Arauco

    Este miércoles Parque Arauco celebró su Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) en la que los asistentes debieron votar para renovar el directorio de la compañía para el periodo 2026-2029. La votación se realizó sin sorpresas, con 9 candidatos para 9 cupos.

    El directorio es presidido por Salvador Said Somavía. En la mesa lo acompañaban estos 8 integrantes: Orlando Sáenz Rojas, Rafael Aldunate, Guillermo Said Yarur, José Domingo Eluchans, Rodrigo Muñoz, Ana María Orellana, Rodrigo Zegers y Alberto Eguiguren. Los últimos tres directores independientes.

    Este miércoles se reeligió a Salvador Said, Rodrigo Muñoz y Rafael Aldunate, propuestos por Inversiones Cabildo, de los hermanos Said Somavía, que concentran el 19,34% de Parque Arauco. Guillermo Said Yarur también se mantendrá por otros tres años en la mesa, respaldado por Inversiones Ranco Uno, que tenía el 2,14% de la propiedad al cierre de 2025.

    Los cinco directores restantes no fueron repostulados (Orlando Sáenz, José Domingo Eluchans, Ana María Orellana, Rodrigo Zegers y Alberto Eguiguren).

    Desde la familia Sáenz, que a través de Inversiones Jardines del Bosque, tiene el 4,71% de Parque Arauco, postularon a Francisco Sáenz Rica, hijo de Orlando Sáenz, y director de empresas como Inversiones del Pacífico, Envases del Pacífico, Comercial Los Andes, Encrypta SA y la fundación Nocedal.

    Inversiones Ranco Uno propuso también a Fernando Massú Taré, presidente del Banco BTG, quien retornó al directorio luego de haberlo dejado en 2023. Antes fue presentado por Jack Mosa.

    Este último, a través de Inversiones Chile Dos con el 13,3% de las acciones de Parque Arauco, apoyó la candidatura de Gonzalo Quinteros Anwandter, quien antes fue gerente comercial de Parque Arauco.

    Como directores independientes, postulados por las AFP (que suman un 19,32% de participación), se eligió a Pilar Lamana, directora de Empresas Lipigas y socia directora de Gotomarket, y Silvio Rostagno, vicepresidente de Sigdo Koppers, y exgerente general de Viña Santa Rita y de Walmart Retail).

    Mayores ingresos por m2 de la industria

    En la instancia, el CEO de la compañía, Eduardo Pérez Marchant, destacó el sólido desempeño de Parque Arauco durante el 2025. Con ingresos que se incrementaron un 21%, hasta los $383.793 millones, y ganancias que crecieron un 43%, hasta los $213.796 millones.

    Pérez aseguró que la compañía supera a sus competidores (cuyos nombres fueron omitidos) al comparar ingresos por m2, y además, el crecimiento que han experimentado las cadenas en los últimos cuatro años. Los ingresos por m2 de Parque Arauco eran de $18.500, y estos se incrementaron un 12% al 2025, hasta los $26.000. Su principal competidor creció un 6%, de $20.600 a $24.300, mientras que el tercer operador tuvo un alza de 8%, desde $18.200 a $22.700.

    Asimismo, apuntó a que Parque Arauco registró el mayor aumento anual de ventas por metro cuadrado y de Ebitda por m2, llegando a 6% y 11%, respectivamente. Sus competidores experimentaron alzas de 2% en ventas cada uno, y 7% u 8% en Ebitda, respectivamente. Esto “refleja la alta calidad de nuestro portafolio”, dijo Parque Arauco.

    La cadena de centros comerciales ha estado enfocada en su crecimiento, ejecutando un plan de inversión de más de US$1.000 millones. Esto, con tres pilares fundamentales: la expansión de centros comerciales (45%), nuevos centros comerciales (43%), y el desarrollo y adquisición de proyectos multifamily (11%).

    De esos US$1.033 millones, aún quedan US$415 millones por ejecutar.

    Más sobre:Parque AraucoEmpresasDirectorioJOA

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