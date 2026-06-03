Parque Arauco concluye su primera etapa de aumento de capital con una recaudación de $241 millones

Con una recaudación de $241 millones Parque Arauco concluyó su Periodo de Opción Preferente (POP) para su aumento de capital.

El objetivo inicial de la compañía era la recaudación de $273 millones, por lo que lo recaudado en esta primera etapa corresponde al 88,3% del total de acciones disponibles.

Según informó la compañía mediante un comunicado, las acciones restantes, las acciones no suscritas en esta etapa entrarán a remate durante los próximos días “y permitirá que los inversionistas que no pudieron participar del POP puedan invertir en la compañía”.

La operación es parte de una estrategia de crecimiento de la empresa, que busca financiar inversiones en centros comerciales y proyectos inmobiliarios multifamily.

En la Junta Extraordinaria de Accionistas del 24 de febrero se aprobó este aumento de capital para financiar los nuevos proyectos por US$277 millones. Adicionalmente, el 20 de mayo se anunció el acuerdo de la intención de adquirir el Mall Paseo Quilín por US$119 millones.

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, declaró que este aumento de capital permitirá afianzar la estrategia de crecimiento. Además, destacó el desempeño que ha tenido la acción de la empresa en los primeros cinco meses del año, que ha sido una de las Ipsa que más ha aumentado su precio comparado con el año anterior.