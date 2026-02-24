SUSCRÍBETE
La Tercera
    Pulso

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Con esto, su plan de inversiones totaliza US$ 1.033 millones al 2030, apostando por el negocio multifamily, la expansión de centros comerciales y la adquisición de nuevos activos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Este martes Parque Arauco anunció nuevos fondos para robustecer su plan de inversiones. La firma de centros comerciales ligada a la familia Said sumó US$277 millones de nuevas inversiones, con un total de US$1.033 millones en el pipeline hasta el 2030.

    “De este monto total de inversiones en proyectos incorporados recientemente y por incorporar en los próximos años, la inversión restante por realizar del año 2026 en adelante alcanza los US$ 415 millones”, explicó Parque Arauco en un comunicado.

    Y detallaron que “este plan de inversiones tiene como objetivo potenciar el futuro crecimiento de la compañía y consolidar su liderazgo en el sector inmobiliario de la región. En línea con su estrategia de los últimos años, la compañía continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su presencia en el mercado de Multifamily en Chile, Perú y Colombia”.

    Este aumento de presupuesto deberá ser votado este mismo martes en una Junta Ordinaria de Accionistas, la cual se realizará pasado el medio día.

    “En Parque Arauco estamos avanzando en la implementación de nuestra estrategia de crecimiento, en la que la expansión de nuestros principales centros comerciales cumple un rol fundamental. Esta estrategia de crecimiento, acompañada prudentemente con una propuesta de aumento de capital, reafirma nuestra convicción en el potencial de liderazgo de Parque Arauco en la región. Gracias a una estructura de capital óptima, que equilibra rentabilidad y responsabilidad financiera, buscamos seguir capturando oportunidades estratégicas que generan valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas y las comunidades donde operamos”, comentó Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco.

    EDUARDO PEREZ, CEO PARQUE ARAUCO - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Nuevos proyectos en el pipeline

    En Chile, Parque Arauco anunció 4 proyectos nuevos que se están sumando al plan. Por ejemplo, la iniciativa dada a conocer hace poco de la adquisición de Arauco Chicureo, ubicado en la comuna de Colina. Este proyecto de de 40.000 m2 de superficie arrendable, representa una inversión de US$ 106 millones. Se proyecta su apertura para el segundo semestre de 2026.

    Parque Arauco anunció también la adquisición de un multifamily en la comuna de San Joaquín, cercano al Metro Carlos Valdovino. Es un proyecto residencial de 12 pisos y 271 unidades residenciales, con una inversión de US$26 millones, que se proyecta aperturar durante el primer semestre del 2028.

    Además, la firma de la familia Said anunció nuevas ampliaciones de dos de sus malls. Primero, Arauco, Premium Outlet Coquimbo, que sumará 8.500 m2 al 2028, con una inversión de US$17 millones. Arauco Quilicura, sumará 2.800 m2 al 2029, con una inversión de US$13 millones.

    Parque Arauco

    En Perú, en tanto, también se apuesta por el negocio multifamily, al estilo Parque Arauco Kennedy, con un proyecto de renta residencial en MegaPlaza Independencia en Lima, con una inversión de US$34 millones. Este contará con “de dos torres de 18 pisos con 504 unidades residenciales dentro del recinto del centro comercial, sumando 29.000 m2 de superficie arrendable asociado a esta nueva oferta que se espera inaugurar en 2029″.

    Finalmente, en Colombia, Parque Arauco anunció la expansión de Parque La Colina, con una inversión de US$81 millones, sumando 20 mil m2 de superficie arrendable. “Esta ampliación contempla el desarrollo de dos nuevos niveles comerciales (pisos 4 y 5) combinando una oferta de retail con puntos de encuentro, gastronomía y entretenimiento, cuya inauguración se prevé para el año 2030, fortaleciendo el posicionamiento de este activo icónico”, precisó la compañía.

