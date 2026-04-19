La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

Natalia Duco traza algunos objetivos para el Ministerio del Deporte. La autoridad de Gobierno fue invitada para el lanzamiento del torneo ITTF World Para Future Santiago 2026 y aprovechó de realizar declaraciones ante la prensa.

En la inauguración del certamen, la secretaria de Estado se reunió junto a Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile (Copachi) y abordó lo que, a su juicio, son las tareas a cumplir para la cartera que comanda. Es más, el propio timonel del paraolimpismo fue el que la alentó a revelar los detalles que se trataron en la reunión entre ambos organismos.

“Quiero adelantarles que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”, partió diciendo.

Para Duco, la estética de la indumentaria es algo fundamental al momento de competir. “La ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea. Entonces, si uno va fea con la polera mala, ya perdiste. Uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buzo, porque eso quiere decir que ya ganaste. Entonces, esa es mi obsesión: tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”, agregó.

Las palabras de la exlanzadora de la bala causaron reacciones. La cuenta oficial del Team ParaChile subió el registro a sus cuenta oficiales, pero lo borraron inmediatamente. Mientras que la gimnasta nacional Makarena Pinto realizó sus descargos. “Lo fundamental para cualquier deportista es contar con un equipo médico, igualdad de género, mejores condiciones de viajes y que nadie tenga que pagar por representar a Chile. El respeto y la justicia en las evaluaciones son la base. Es increíble que la vestimenta siga siendo un conflicto; hace poco pedí el equipo necesario para viajar y me fue negado. No debería ser una lucha obtener lo mínimo para competir con dignidad”, lanzó la medallista de oro en los Juegos Odesur 2022.

Las definiciones de Natalia Duco

Más allá de estos dichos, la ministra puntualiza en múltiples ejes para su gestión. En diálogo con La Tercera, Duco definió sus lineamientos. En primer lugar, destacó que no se modificará el presupuesto destinado al alto rendimiento ni los beneficios del sistema Proddar.

Seguido de esto, la secretaria de Estado subrayó la importancia de la innovación en el deporte, la descentralización de la infraestructura deportiva para llegar a todas las regiones y la necesidad de integrar el deporte social con el alto rendimiento, bajo la premisa de que ambos deben potenciarse mutuamente para fortalecer la cultura deportiva en el país. Además, enfatizó que su gestión buscará objetivos “medibles y concretos” que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.