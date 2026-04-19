Con Martín Vidaurre como protagonista: 12 mil personas participan en el Desafío Gran Santiago y cicletada familiar

El Desafío Gran Santiago y cicletada familiar contó con una masiva participación. 12 mil personas asistieron al evento que fue impulsado por el Gobierno de Santiago, y su Corporación Regional, junto al Banco Santander.

El objetivo de la iniciativa era fomentar la actividad física, la participación ciudadana y la movilidad sustentable en la Región Metropolitana.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se refirió a la alta convocatoria: “Queremos recuperar la ciudad para las personas, no solo mejorando la infraestructura, sino también devolviéndole vida al espacio público. Hoy, más de 12 mil ciclistas llenaron Santiago de deporte y vida sana, demostrando que, cuando generamos oportunidades, las personas se apropian de la ciudad”, indicó.

El Desafío Gran Santiago y cicletada familiar se desarrolló por las calles de la comuna.

“Recorrimos cerca de 15 kilómetros y fue una experiencia maravillosa. Para quienes promovemos el deporte, ver la ciudad llena de gente fue profundamente significativo, realmente vivimos una gran fiesta”.

Por su parte, Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, señaló: “En Santander estamos orgullosos de haber sido parte de una actividad que convocó a miles de personas en torno al deporte y a valores como el esfuerzo, la superación y la sana convivencia. Todos atributos que en Santander valoramos profundamente y que conectan con nuestro propósito de contribuir al progreso de las personas y las comunidades, siendo el deporte una forma muy concreta de alcanzar un mayor bienestar”.

El evento contó con dos modalidades, una cicletada recreativa de 10K y un desafío de 85K con meta en Farellones, destacando además la participación del deportista nacional Martín Vidaurre.