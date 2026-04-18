IND se abre a una solución para frenar la salida del Club de Tenis del Estadio Nacional tras 86 años

El Club de Tenis del Estadio Nacional es una de las instituciones de raquetas más señeras del país. En 2027 cumplirá 100 años, una celebración que está en duda, pues podría desaparecer. Y no por voluntad propia, sino que por decisión de las autoridades tras el fin del contrato de arriendo con el IND. Sin embargo, esta historia podría tener un final feliz para la histórica corporación.

“El estadio se inauguró en 1938 y nosotros estamos desde 1940. Anteriormente, estuvimos en los Campos de Deporte, cerca de José Domingo Cañas”, explica Carlos Ulisse, presidente del directorio del club.

“Luego, con la creación de la Digeder y después con la Ley del Deporte, se hicieron algunos cambios para que el club tuviese personalidad jurídica. Hoy somos una corporación sin fines de lucro, que hemos estado toda la vida ahí”, agrega.

Las conversaciones

El directivo cuenta que, si bien esos cambios han significado algunas complicaciones institucionales, siempre han salido adelante. “Por ejemplo, cuando hubo esta gran remodelación en el Estadio Nacional para los Panamericanos, esto también nos afectó bastante. Veníamos de un periodo de pandemia, que ya nos pegó porque no podíamos jugar, y muchos socios se retiraron del club”, afirma.

De todas maneras, hasta ahora han podido utilizar las instalaciones bajo la modalidad de compromisos anuales. “Antes de la remodelación del Estadio Nacional, se trabajaba con un contrato de administración delegada, donde nosotros hacíamos inversiones. Funcionábamos tres o cuatro años bajo esa modalidad. O sea, nosotros hacíamos inversiones en el recinto, y eso se daba en parte de pago por lo que, entre comillas, nos hubiese cobrado el IND”, recuerda.

Antes de Santiago 2023, el club contaba con la administración de 10 canchas de arcilla y tres rápidas, que han estado a disposición: “Siempre el club las ha facilitado tanto a la Federación para sus torneos, así como a las asociaciones y al IND”.

Actualmente, la modalidad de contrato es distinta. Ulisse afirma que “por facultades del director del IND se puede firmar por un año y el director del parque, por seis meses”.

“Y así nos fuimos, desde que volvimos en mayo del 2024 hasta ahora. En enero de este año nos informaron de que íbamos a hacer un contrato por cuatro meses, hasta abril, para dejar un poco en libertad de acción a las nuevas autoridades que se iban a hacer cargo con el cambio de gobierno” , detalla.

El timonel señala que el argumento para cortar el octogenario vínculo, por el que pagan $ 4 millones mensuales, apunta a un cambio en el foco de la gestión: “El 30 de marzo nos citaron a una reunión con el IND. Nos dicen que por instrucciones superiores, del Ministerio del Deporte. Y nos indican que el contrato vence el 30 de abril y no será renovado. La información que nos dan es que ellos van a modificar el modelo de gestión del recinto en general; de todas las áreas, de todos los recintos deportivos”.

En ese contexto, interpreta que “eso significa que le estarían transfiriendo la gestión del uso de cada recinto a cada federación”. Y complementa: “Es lo que entendemos. Tal vez porque no ha habido la capacidad o porque están sobrepasados en presupuesto. No lo sabemos, pero esa es un poco la situación”.

Asimismo, descarta que exista algún incumplimiento, como un subarriendo de un bien público u otro. “Nosotros no podemos arrendar, las canchas las usan nuestros socios y además tenemos escuelas de minitenis para menores, intermedio y adultos tres veces a la semana. De esa manera nos autofinanciamos”, aclara.

Además, destaca que, de las 12 canchas, durante la semana pueden utilizar solo cinco, desde las 8 de la mañana hasta las 21.30 de la noche, y los fines de semana usan siete, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas.

Por ahora, las gestiones se enmarcan en solicitar reuniones por Ley de Lobby con la ministra Natalia Duco, además de diálogos con el IND, para frenar una decisión que significa desalojar a un club que cuenta con 170 socios y una escuela de 80 personas. “No tenemos a dónde ir. En ninguna parte recibirían a un club con esa cantidad de gente. Tampoco hay terrenos en el radio urbano como para hacer una inversión, tomando en cuenta lo caro del uso del suelo”, lamenta.

Después de 86 años, el Club de Tenis del Estadio Nacional deberá desalojar el recinto de Ñuñoa en los próximos tres meses.

Eso sí, durante las últimas horas y, frente al impacto que ha cobrado la noticia, las conversaciones han ido teniendo nuevos matices.

La respuesta del IND

Ante la consulta de La Tercera, la directora subrogante del IND, Lorena Castillo, confirma el fin del contrato, pero se abre a la continuidad del club. De hecho, se espera una serie de reuniones para afinar el plan de acción.

“Como Instituto Nacional de Deportes, estamos avanzando en la implementación de un nuevo modelo de gestión de nuestros recintos, orientado a fortalecer el trabajo con las Federaciones Deportivas Nacionales y ampliar el acceso y uso de la infraestructura pública”, comienza explicando.

Y anuncia: “En este contexto, el convenio con la Corporación Club de Tenis Estadio Nacional, que terminó el 31 de diciembre de 2025 y cuenta con una extensión hasta el 30 de abril de 2026, se encuentra en proceso de evaluación de las alternativas a ejecutar, en cumplimiento de las obligaciones y requerimientos que dispondrá el Estadio, así como del proceso administrativo correspondiente”.

De igual forma, las autoridades también están a la espera de reunir nuevos antecedentes sobre el régimen de funcionamiento interno del club para cerrar un acuerdo que sea satisfactorio para las partes. Así, el panorama parece ser un poco más auspicioso para una entidad que quiere vivir para su centenario.