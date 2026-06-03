Decretan alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró para este miércoles 3 de junio el estado de alerta ambiental para la capital, debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

Las autoridades recordaron que esta medida preventiva, adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de los habitantes de la región.

Según se informó desde la delegación, “a las 08:00 horas de esta mañana, la estación de El Bosque constató Alerta Ambiental por MP2.5, condición que se mantuvo durante toda la jornada de este martes 2 de junio. En tanto el resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en regular”.

Agregan que, en términos meteorológicos “para este miércoles 3 de junio, de acuerdo con la Dirección Meteorológica (DMC), se prevé un régimen anticiclónico en superficie y vaguada en altura, con temperaturas extremas de 7º y 18ºC, sin que exista probabilidad de advección hacia la cuenca”.

De esta forma, las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

Restricción vehicular

Por otra parte, la restricción vehicular rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

- Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 2 y 3, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

- La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 4, 5, 6 y 7, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Las motocicletas con los dígitos finales 2 y 3, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 4, 5, 6 y 7, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.