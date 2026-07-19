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    Hallan sin vida a trabajador desaparecido en Curepto por sistema frontal en Maule

    Se trata de un trabajador contratista de la CGE, de 64 años, quien perdió contacto cuando se desplazaba en una camioneta por la Ruta K-126.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Javiera Ortiz
    Imagen referencial.

    Carabineros de Chile confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo del trabajador desaparecido en la comuna de Curepto, Región del Maule, desde el pasado viernes.

    Alrededor de las 13.30 horas, funcionarios de la institución lograron ubicar al contratista de 64 años de la Compañía General de Electricidad (CGE) interior de la camioneta.

    Previamente, la Policía de Investigaciones (PDI) reportó el hallazgo de su vehículo en el estero Domulgo, en Curepto, Región del Maule, en medio de las labores de búsqueda.

    En diálogo con T13, el prefecto Juan Carlos Rojas, jefe de la Prefectura Provincial Talca, confirmó el hallazgo del vehículo a 200 metros desde el lugar donde fue detectado por última vez la señal GPS del vehículo.

    La madrugada del viernes la empresa contratista denunció la pérdida de contacto con el trabajador, quien se desplazaba en una camioneta por la Ruta K-216. El rastro de su dispositivo GPS se interrumpió de forma abrupta debido al aumento del caudal por las lluvias.

    En cuanto al operativo, fueron funcionarios del GOPE de Carabineros, Bomberos y personal de la PDI que lideraron el trabajo de extracción del vehículo.

    El trabajador correspondería a la quinta víctima fatal que deja el sistema frontal que golpea al norte chico, centro y sur del país desde el jueves.

    “Aún quedan diligencias investigativas por realizar, pero quiero agradecer el trabajo del personal especializado del GOPE, del Ejército, del Cuerpo de Bomberos de Curepto, de la ONG GRIM Chile, que participó con una dotación de 15 voluntarios especializados en operaciones acuáticas, y del equipo municipal”, señaló el delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, quien lamentó la “triste noticia”.

    Asimismo, la autoridad regional mencionó que se espera la llegada de un nuevo sistema frontal durante los próximos días, por lo que instó a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado y prevención.

    Más sobre:Sistema frontalTrabajador desaparecidoCureptoRegión del MaulePDICarabinerosGOPE

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