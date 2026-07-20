Petróleo baja tras señales de negociación entre Teherán y Washington, pero alza reciente impacta en gasolinas en EE.UU y Chile

Los precios del petróleo bajan este lunes, moderando las alzas previas, después de que el vocero de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei, señalara que las negociaciones con Estados Unidos podrían retomarse en base a los intereses nacionales del país persa.

En una conferencia de prensa, Baghaei afirmó que intermediarios han continuado el intercambio de mensajes con Irán en medio de la última ronda de ataques estadounidenses y de las bajas militares sufridas por Estados Unidos, según consigna CNBC.

El crudo Brent (de referencia para Chile) para entrega en septiembre baja 2,29% hasta los US$ 86, 18, mientras que en Nueva York el crudo WTI para entrega en agosto retrocede 2,21%, hasta US$ 80,12.

Las fuerzas de Estados Unidos completaron una novena noche consecutiva de ataques contra objetivos iraníes. “Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y navegantes civiles que transitan por el Estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado publicado en X.

La reanudación de las hostilidades ha reavivado la preocupación por la seguridad de una de las rutas de tránsito petrolero más importantes del mundo.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

El Estrecho de Ormuz maneja habitualmente cerca del 20% del tráfico petrolero mundial, aunque los envíos han caído con fuerza en medio del último ciclo de ataques.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha sostenido que mantiene pleno control sobre el Estrecho de Ormuz y reiteró su promesa de que “ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico” pasará por la vía marítima, según consignó la agencia semioficial iraní Tasnim.

Precios de la gasolina vuelven a los US$ 4 por galón en Estados Unidos

Los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a marcar los US$4 por galón este lunes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), en medio de la persistente inestabilidad que enfrenta el tráfico en el estratégicamente vital Estrecho de Ormuz.

De acuerdo a CNBC, el precio promedio nacional de la gasolina regular se había ubicado en US$ 4 o más por última vez el 17 de junio, cuando Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo interino destinado a reabrir la vía marítima y detener los combates.

Y en Chile pasa algo similar. Tras dos fuertes bajas de más de $ 100 en el valor de las gasolinas, el aumento del precio internacional del crudo volverá a tener impacto alcista a nivel local.

Se espera, de hecho, un salto de $ 30 en el valor de las bencinas para fines de julio.

Subirán las bencinas en Chile

“El deterioro del escenario geopolítico ha revertido parte de la caída que había experimentado el petróleo tras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Si este escenario se mantiene durante los próximos días, es esperable que las gasolinas y el diésel registren un alza en el ajuste del 30 de julio”, afirma la investigadora de Clapes-UC, Josefina Romo.

En ese escenario, los expertos ahora esperan que el precio de la bencina subirá $30 promedio la semana del 30 de julio, si es que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) opera bajo la regla normal y no con los últimos cambios que ha realizado Hacienda donde extrema sus atribuciones legales para que el traspaso a precios sea más rápido de lo habitual.