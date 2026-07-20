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    Tras dos bajas, bencinas volverían a subir $30 a fines de julio por escalada de la guerra en Medio Oriente

    Los economistas afirman que todavía es pronto para anticipar cómo estarán los precios en agosto, dado que no se tiene la certeza de cómo seguirá el conflicto.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    26 Marzo 2026 Precios Bencinas Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para el jueves 30 de julio la proyección era que el precio de los combustibles cayeran otros $100, pero no. El escenario cambio con el recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán lo que llevó a que nuevamente el precio del petróleo comenzara a subir durante la semana pasada.

    De hecho, el precio del petróleo Brent registró el viernes una subida de casi un 5% y cerró en US$ 88,10, mientras que el WTI finalizó la jornada en US$ 82,49, con un alza de US$ 3,54. Ambos acumularon alzas superiores al 15% durante la semana pasada.

    Este nuevo panorama cortará la pequeña racha de dos bajas consecutivas que alcanzó a registrar el precio de los combustibles en Chile: la semana del 17 de junio, el precio de la bencina cayó en promedio $95 por litro y el diésel cayó $155. La semana del 8 de julio, la reducción promedio fue de $100. A su vez, el diésel retrocedió $117.

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    “El deterioro del escenario geopolítico ha revertido parte de la caída que había experimentado el petróleo tras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Si este escenario se mantiene durante los próximos días, es esperable que las gasolinas y el diésel registren un alza en el ajuste del 30 de julio”, afirma la investigadora de Clapes-UC, Josefina Romo.

    En ese escenario, los expertos ahora esperan que el precio de la bencina subirá $30 promedio la semana del 30 de julio, si es que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) opera bajo la regla normal y no con los últimos cambios que ha realizado Hacienda donde extrema sus atribuciones legales para que el traspaso a precios sea más rápido de lo habitual.

    Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores señala que “en base a un petróleo en US$85 el barril y tipo de cambio en $930 se proyecta un alza de $30 el jueves 30 de julio”.

    En ese sentido, el economista añade que para el cálculo se considera “el funcionamiento del Mepco en que el precio de paridad se ubica dentro de la banda de precios. La volatilidad del mercado de los combustibles se debe al recrudecimiento de los ataques entre EE.UU. e Irán y no se espera un cese al fuego en lo que queda de julio”.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP plantea que “el precio de la bencina debería aumentar en torno a $32 por litro y cerca de $28 el diésel”.

    El experto aclara que esta proyección se da en el marco de que el Mepco tenga un funcionamiento habitual. “Hay que reconocer que en los últimos meses el Mepco ha funcionado en forma bastante atípica. Entre 16 de abril hasta mediados de junio el precio mayorista de la gasolina se mantuvo virtualmente fijo y eso se logró a través de cambios en los parámetros del precio de referencia que llevó a que efectivamente se lograra este objetivo por parte del Ejecutivo”, sostiene.

    Dado ese escenario es que Ortiz, no descarta que “Hacienda realice cambios en el precio de referencia de tal forma para evitar efectivamente un incremento del precio mayorista tanto de la gasolina como el diésel”.

    Con la baja que tuvo la bencina la semana del 9 de julio de $100,3 por litro para la bencina de 93 octanos y de $99,8 para la de 97 octanos todavía faltaba para que los precios bajaran todo lo que subieron por el alza histórica de marzo.

    Así, para que las bencinas recorten todo lo que subió desde el alza histórica, la de 93 octanos tiene que bajar $196,9 por litro, la de 97 octanos, restar $206,3 y el diésel, perder $231,1 por litro.

    En lo que va de la actual administración, la gasolina de 93 octanos registra un aumento de $196,9 por litro, mientras que el diésel aumentó $231,5.

    Bencinas

    ¿Y en agosto?

    Los economistas afirman que todavía es pronto para anticipar cómo estarán los precios en agosto, dado que no se tiene la certeza de cómo seguirá el conflicto.

    Por ello, Romo sostiene que “las perspectivas para agosto dependerán principalmente de la evolución del conflicto en Medio Oriente y del tipo de cambio. Si bien el petróleo ha subido por el recrudecimiento de las tensiones, el Dollar Index (DXY) retrocedió 0,11% lo que debilitó el dólar frente al peso, lo que podría ayudar a amortiguar parte del impacto sobre el precio de las bencinas en Chile”.

    Sin embargo, añade que “el conflicto sigue siendo el principal factor de riesgo, por lo que cualquier nueva escalada podría impulsar nuevamente el precio del crudo y revertir ese efecto favorable del dólar”.

    Más sobre:BencinasMEPCOCombustible

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