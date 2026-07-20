SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara de Diputados se prepara para votar la megarreforma de Kast mientras la oposición se acerca al TC

    Este martes al mediodía la corporación revisará las modificaciones que realizó el Senado al proyecto del gobierno. Aunque en el oficialismo esperan que se apruebe, reconocen que llegar a comisión mixta es una posibilidad, en consideración de las dudas del PDG.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Las cartas ya están echadas. Ese es el mensaje que transmiten en el oficialismo de cara a la votación de la megarreforma que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que llegará a la sala de la Cámara de Diputados, en su tercer trámite legislativo, este martes al mediodía.

    En el sector existe confianza sobre que la iniciativa logrará transformarse en ley una vez concluido su paso por la Cámara. Sin embargo, se mantienen atentos a lo que decida el Partido de la Gente (PDG). Con su bancada de 14 diputados, son un actor decisivo a la hora de que la iniciativa tenga luz verde. De hecho, fueron ellos lo que permitieron que la idea de legislar la megarreforma se aprobara de forma holgada, con 90 votos a favor.

    Al cierre de esta edición, la bancada de diputados del PDG sostenía una reunión telemática para intentar consensuar una postura común de cara a la votación de la megarreforma. Esto, luego de que algunos de los parlamentarios del partido hayan evidenciado dudas por parte de las modificaciones realizadas en el Senado.

    Entre ellas, puntos como el que pone fin al anatocismo y la indemnización estatal a las inversiones rechazadas ambientalmente no contarían con el respaldo de la bancada.

    Se espera que la sesión de este martes tenga una extensión de tres horas y que se vote al final de ella, tras las intervenciones. Desde el Senado ya se envió a la Cámara una minuta con las modificaciones hechas al proyecto, que serán las que los diputados deberán someter a votación.

    En el intertanto, la oposición ha trabajado intensamente en la presentación de requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC). Para eso, mantuvieron las comunicaciones entre partidos durante el fin de semana. Este lunes, a las 8.30 horas, jefes de partido y de bancadas de izquierda se reunirán en la sede del Partido Socialista (PS), junto a los abogados que han colaborado en esta ofensiva, para afinar los últimos detalles. La idea de algunos dirigentes es dar a conocer los requerimientos hoy mismo.

    “Hemos estado trabajando de manera coordinada durante el fin de semana, junto a los equipos de cada una de las bancadas (de oposición) en los requerimientos vinculados a invariabilidad tributaria y modificaciones a normas medioambientales. Ya tenemos los borradores listos y el lunes a las 8:30 se tomarán las últimas definiciones en la reunión que tendrán los presidentes de partido y de bancada, junto al equipo de constitucionalistas con el que estamos trabajando”, sostuvo el jefe de bancada de los diputados del PS, Raúl Leiva.

    “Hay que tener claro que la votación en la Cámara se realiza el martes al mediodía. Por lo tanto, tenemos todo listo para poder hacer las presentaciones antes de esa votación. Es importante tener en claro las reservas de constitucionalidad y sus debidos fundamentos. Sin perjuicio de una eventual comisión mixta, que se puede desarrollar y, por consiguiente, prorrogar los plazos necesarios para promover estos requerimientos ante el TC antes de la promulgación de esta norma. Los vamos a tener todos definidos y listos el lunes”, agregó el socialista.

    Ir a comisión mixta es algo que en el oficialismo se ve posible, sobre todo en consideración de las dudas del PDG, pero que la mesa de la Cámara y La Moneda quieren evitar. “Tengo toda la esperanza de que no sea así. Si mantenemos la votación del primer trámite, y la petición a nuestros diputados es aprobar todas las enmiendas del Senado, vamos a pasar sin ese trámite”, dijo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en entrevista con La Tercera.

    “Si llegamos a mixta, evidentemente que vamos a estar siempre abiertos para hacer de puente y buscar acuerdos”, agregó Alessandri, de cara a una eventual ronda de tratativas en caso de llegar a una comisión mixta.

    Por otro lado, en el oficialismo desdramatizan la ofensiva de la izquierda en el TC. “La oposición iba a ir principalmente al TC por el tema de la invariabilidad. Los cambios que sufrió en el Senado hacen más difícil ese argumento, porque ahora tiene un peaje: si quieres ese beneficio, tienes que pagar. Al ponerle un precio a ese premio, se cae ese argumento”, aseguró el diputado Alessandri.

    Sumado a eso, en la oposición respiran con tranquilidad luego de que la expresidenta del TC Marisol Peña dijera, en entrevista con El Líbero, que “el proyecto de reconstrucción no corre peligro en el Tribunal Constitucional”.

    Más sobre:CongresoMegarreformaCámara de DiputadosPDGOficialismoTribunal ConstitucionalOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    La centroderecha francesa reajusta su estrategia frente al avance de Le Pen de cara a 2027

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Lo más leído

    1.
    Zandra Parisi: “El PDG es el partido más importante de la oposición, creo que el gobierno también lo ve así”

    Zandra Parisi: “El PDG es el partido más importante de la oposición, creo que el gobierno también lo ve así”

    2.
    Megarreforma: diputados PPD piden al gobierno “no vetar” indicación aprobada que prohíbe pago de interés sobre interés

    Megarreforma: diputados PPD piden al gobierno “no vetar” indicación aprobada que prohíbe pago de interés sobre interés

    3.
    Kast asiste a responso de cabo primero Cosme y derecha presiona para fortalecer ley Naín-Retamal y avanzar en indultos

    Kast asiste a responso de cabo primero Cosme y derecha presiona para fortalecer ley Naín-Retamal y avanzar en indultos

    4.
    La guerra fría que se anticipó entre el oficialismo y la contralora Dorothy Pérez

    La guerra fría que se anticipó entre el oficialismo y la contralora Dorothy Pérez

    5.
    Jorge Alessandri: “Siempre hay que buscar acuerdos, pero la democracia nunca te pide unanimidad”

    Jorge Alessandri: “Siempre hay que buscar acuerdos, pero la democracia nunca te pide unanimidad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire
    Chile

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Zandra Parisi: “El PDG es el partido más importante de la oposición, creo que el gobierno también lo ve así”

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados
    Negocios

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Fundación Libera: la ONG chilena que puso a los exportadores de salmón y fruta en la mira de Washington

    22 propuestas para un diálogo urgente

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio
    Tendencias

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”
    El Deportivo

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”

    La euforia de los portales españoles tras proclamarse como campeones del Mundial: “¡Los reyes de todos los tiempos!"

    Tras ausentarse de la final: la reacción de Javier Milei a la derrota de Argentina en Mundial 2026 ante España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido
    Mundo

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    La centroderecha francesa reajusta su estrategia frente al avance de Le Pen de cara a 2027

    Zelenski reivindica ataques contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino