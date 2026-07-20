Cámara de Diputados se prepara para votar la megarreforma de Kast mientras la oposición se acerca al TC

Las cartas ya están echadas. Ese es el mensaje que transmiten en el oficialismo de cara a la votación de la megarreforma que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que llegará a la sala de la Cámara de Diputados, en su tercer trámite legislativo, este martes al mediodía.

En el sector existe confianza sobre que la iniciativa logrará transformarse en ley una vez concluido su paso por la Cámara. Sin embargo, se mantienen atentos a lo que decida el Partido de la Gente (PDG). Con su bancada de 14 diputados, son un actor decisivo a la hora de que la iniciativa tenga luz verde. De hecho, fueron ellos lo que permitieron que la idea de legislar la megarreforma se aprobara de forma holgada, con 90 votos a favor.

Al cierre de esta edición, la bancada de diputados del PDG sostenía una reunión telemática para intentar consensuar una postura común de cara a la votación de la megarreforma. Esto, luego de que algunos de los parlamentarios del partido hayan evidenciado dudas por parte de las modificaciones realizadas en el Senado.

Entre ellas, puntos como el que pone fin al anatocismo y la indemnización estatal a las inversiones rechazadas ambientalmente no contarían con el respaldo de la bancada.

Se espera que la sesión de este martes tenga una extensión de tres horas y que se vote al final de ella, tras las intervenciones. Desde el Senado ya se envió a la Cámara una minuta con las modificaciones hechas al proyecto, que serán las que los diputados deberán someter a votación.

En el intertanto, la oposición ha trabajado intensamente en la presentación de requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC). Para eso, mantuvieron las comunicaciones entre partidos durante el fin de semana. Este lunes, a las 8.30 horas, jefes de partido y de bancadas de izquierda se reunirán en la sede del Partido Socialista (PS), junto a los abogados que han colaborado en esta ofensiva, para afinar los últimos detalles. La idea de algunos dirigentes es dar a conocer los requerimientos hoy mismo.

“Hemos estado trabajando de manera coordinada durante el fin de semana, junto a los equipos de cada una de las bancadas (de oposición) en los requerimientos vinculados a invariabilidad tributaria y modificaciones a normas medioambientales. Ya tenemos los borradores listos y el lunes a las 8:30 se tomarán las últimas definiciones en la reunión que tendrán los presidentes de partido y de bancada, junto al equipo de constitucionalistas con el que estamos trabajando”, sostuvo el jefe de bancada de los diputados del PS, Raúl Leiva.

“Hay que tener claro que la votación en la Cámara se realiza el martes al mediodía. Por lo tanto, tenemos todo listo para poder hacer las presentaciones antes de esa votación. Es importante tener en claro las reservas de constitucionalidad y sus debidos fundamentos. Sin perjuicio de una eventual comisión mixta, que se puede desarrollar y, por consiguiente, prorrogar los plazos necesarios para promover estos requerimientos ante el TC antes de la promulgación de esta norma. Los vamos a tener todos definidos y listos el lunes”, agregó el socialista.

Ir a comisión mixta es algo que en el oficialismo se ve posible, sobre todo en consideración de las dudas del PDG, pero que la mesa de la Cámara y La Moneda quieren evitar. “Tengo toda la esperanza de que no sea así. Si mantenemos la votación del primer trámite, y la petición a nuestros diputados es aprobar todas las enmiendas del Senado, vamos a pasar sin ese trámite”, dijo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en entrevista con La Tercera.

“Si llegamos a mixta, evidentemente que vamos a estar siempre abiertos para hacer de puente y buscar acuerdos”, agregó Alessandri, de cara a una eventual ronda de tratativas en caso de llegar a una comisión mixta.

Por otro lado, en el oficialismo desdramatizan la ofensiva de la izquierda en el TC. “La oposición iba a ir principalmente al TC por el tema de la invariabilidad. Los cambios que sufrió en el Senado hacen más difícil ese argumento, porque ahora tiene un peaje: si quieres ese beneficio, tienes que pagar. Al ponerle un precio a ese premio, se cae ese argumento”, aseguró el diputado Alessandri.

Sumado a eso, en la oposición respiran con tranquilidad luego de que la expresidenta del TC Marisol Peña dijera, en entrevista con El Líbero, que “el proyecto de reconstrucción no corre peligro en el Tribunal Constitucional”.