Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

Dos trabajadores heridos dejó un robo a un local comercial ocurrido en la comuna de Recoleta.

Los hechos se registraron, cuando cuatro sujetos armados ingresaron al recinto intimidando a clientes y trabajadores.

De acuerdo a lo que detalló el subcomisario Patricio Moyano, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la PDI, los clientes al percatarse de la situación huyen del lugar, provocando que los delincuentes disparen al aire en diversas oportunidades hiriendo a dos trabajadores.

“Las víctimas se encuentran en centros asistenciales, fuera de riesgo vital, quienes aportaron sus declaraciones a estos detectives para continuar con las indagaciones y poner en conocimiento estos antecedentes al Ministerio Público”, añadió.

Finalmente, según apuntó, “esta brigada se encuentra trabajando con cámaras de seguridad de los alrededores, además en el sitio del suceso se encontró evidencia balística, la cual será analizada por nuestros peritos”.