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    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    Javier Cosme relató que su hijo, el cabo primero Marcos Cosme Barquero, proyectaba continuar avanzando en Carabineros y recientemente había terminado obras en su nueva casa. El funcionario murió tras ser baleado durante un operativo en Valdivia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Padre de carabinero fallecido recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales. En la imagen, Marcos Cosme. Carabineros de Chile

    El padre del cabo primero Marcos Cosme Barquero recordó los proyectos personales y profesionales que mantenía su hijo antes de resultar herido durante el operativo que permitió detener a Carlos Cancino Tapia, uno de los últimos sospechosos por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín.

    En una entrevista realizada por Las Últimas Noticias, Javier Cosme contó que habló por última vez con el funcionario hace aproximadamente 15 días. En esa conversación, el carabinero le comentó que había postulado a la Escuela de Suboficiales y que estaba contento porque acababa de terminar el quincho de su nueva casa.

    “Me compartió unas fotos de cómo había quedado el trabajo. También hablamos de la visita pendiente que tenía a su abuela, su mamá como le decía él”, relató.

    Marcos Cosme tenía 32 años y acumulaba 13 años y cinco meses de servicio. De acuerdo con el medio, contaba con diez felicitaciones en su hoja de vida, entre ellas por procedimientos policiales, rescates de alta montaña y en ríos, además de su participación en competencias de tiro.

    Padre de carabinero fallecido recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    Su padre señaló que el funcionario comenzó como carabinero y posteriormente realizó el curso de especialización del GOPE. A los diez meses fue enviado a labores operativas durante el estallido social. Después se radicó en Temuco, contrajo matrimonio y compró una vivienda junto a su esposa.

    “Él era muy profesional con su trabajo. Amaba el uniforme, porque en la institución creció como persona y aprendió mucho. Hizo varios cursos, entró como carabinero normal y fue escalando”, sostuvo.

    Javier explicó que conversaba frecuentemente con su hijo sobre los riesgos asociados a su labor. “Lo hablábamos muchas veces. Siempre le decía que evitara la primera línea, que se cuidara, pero él era muy profesional con su trabajo”, afirmó.

    El padre describió al funcionario como una persona “soñadora y luchadora”, que aspiraba a cumplir metas importantes sin olvidar sus orígenes. Marcos fue criado por sus abuelos maternos en Hualaihué y mantenía vínculos familiares en Puerto Montt.

    Padre de carabinero fallecido recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    “A pesar de sus ambiciones, nunca se olvidó de su origen humilde. Por eso sentía orgullo por lo que estaba logrando materialmente. No era de los que se derrumban fácil”, expresó.

    El cabo primero permaneció internado durante tres días en el Hospital Regional de Valdivia, luego de recibir un impacto balístico durante el procedimiento efectuado en el sector rural de Punucapa.

    Javier relató que viajó desde Puerto Montt para acompañarlo y que, debido a la gravedad de su estado, se despidió de él antes de su fallecimiento.

    Padre de carabinero fallecido recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Yo viajé a Valdivia y lo dejé despedido a mi hijo, porque yo soy alguien que acepta la realidad de la vida. En la condición que estaba, todos esperábamos un milagro de parte de Dios, pero a veces esto es así. No para todos alcanzan los milagros”, señaló.

    También contó que habló con Fernanda, esposa de Marcos e integrante de Carabineros, a quien pidió mantenerse fuerte. “Le dije que tuviera fuerza, que siguiera adelante. Ellos eran muy unidos”, recordó.

    Kast asistirá al responso fúnebre

    Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast asistirá en Temuco al responso fúnebre del cabo primero.

    El Mandatario estará acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola; el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

    La presencia de las autoridades se enmarca en los homenajes al cabo primero, cuya muerte motivó la declaración de tres días de duelo nacional por parte del Gobierno.

    Más sobre:Marcos CosmeCarabineroEntrevistaFallecidoTragediaPolicía

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