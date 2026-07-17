Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró legal la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, imputado por el homicidio del suboficial de Carabineros Eugenio Nain. Además, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar la audiencia de formalización de la investigación hasta el próximo lunes 20 de julio, a las 10:00 horas, debido al estado de salud del imputado .

Cancino Tapia fue detenido el pasado miércoles en el sector de Punucapa, en Valdivia, en la Región de Los Ríos, tras permanecer seis años prófugo.

En el procedimiento que permitió su captura, hubo un intercambio de disiparos y dos carabineros fueron heridos.

Cancino también resultó lesionado. El sujeto recibió un disparo y actualmente se mantiene hospitalizado.

Según informó el médico del Hospital Base de Valdivia, Benjamín Morel, el imputado se encuentra consciente, pero presenta dificultades para emitir lenguaje debido a una lesión cervical por proyectil balístico y al proceso de intubación al que fue sometido.

Tras la audiencia realizada en Temuco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo una reunión con el equipo de la Fiscalía de La Araucanía que investiga el homicidio del suboficial Eugenio Nain, con el fin de revisar el estado de la causa y coordinar las diligencias previas a la formalización del imputado.

“Esperamos que este procedimiento avance de la forma como ya avanzó respecto al imputado que está condenado y que también lo haga de manera colaborativa y coordinada con el procedimiento que se ha iniciado”, indicó el fiscal Valencia.

Junto con ello, afirmó que desde el Ministerio Público buscarán “dirigir la investigación, presentar los antecedentes ante la justicia e instar porque se apliquen las penas más graves en casos de heridos tan terribles como este”.

El fiscal Carlos Bustos, de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, quien dirige desde 2021 la investigación por el homicidio del suboficial Nain, señaló que presentarán “acusación una vez que se cierre la investigación y vamos a evaluar cuál va a ser la solicitud de pena”.

“Lo que adelantamos desde ya es que el imputado no tiene una reprochable conducta anterior a diferencia de Luis Tranamil que sí tenía una reprochable conducta anterior, por lo tanto la penalidad podría variar en contra del imputado", indicó.