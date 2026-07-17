Violento turbazo en La Cisterna: sujetos amenazaron con armas de fuego a adulta mayor

Un violento robo, en la modalidad de turbazo, se registró en horas de la madrugada en una vivienda en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:50 horas del día de hoy, cuando cuatro sujetos ingresaron a un inmueble intimidando con armas de fuego y reduciendo a sus ocupantes.

Según detalló el comisario Luis Cáceres, de la brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), “un grupo de cuatro sujetos, mediante la fuerza, ingresan al inmueble, intimidando y reduciendo a los ocupantes de este, dos señoras, una mujer adulto mayor, y un niño de 10 años”.

De acuerdo a lo que añadió, “se encuentran sin lesiones visibles, fueron intimidadas con armas de fuego, ambas mujeres, y los delincuentes usaron un lenguaje bastante violento en contra de ellas”.

El funcionario policial, además detalló que de acuerdo al relato de las víctimas, los delincuentes tendrían entre 16 y 19 años y sustrajeron desde la vivienda televisores, teléfonos celulares y un notebook.

Tras cometer el delito, lo sujetos huyeron en un vehículo desde el lugar. “Hasta el momento se ha logrado establecer la marca y modelo, no obstante, todavía no se logra identificar la placa patente única en la cual se movilizaban los delincuentes”, detalló el funcionario de la PDI.