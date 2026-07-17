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    Política

    Sepúlveda emplaza a Kast tras manejo de Quiroz en megarreforma: “Que saque de la banca a los ministros que saben de política”

    La senadora independiente (ex FRVS) cuestionó la manera en que el ministro de Hacienda lideró las negociaciones de la ley miscelánea y apuntó que hubiese esperado un mayor protagonismo del jefe político del gabinete, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora Alejandra Sepúlveda. Foto: Pedro Rodríguez.

    En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda (ex FRVS), emplazó al Presidente José Antonio Kast luego de la manera en que se llevaron a cabo a las negociaciones por la megarreforma, a cargo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    La legisladora criticó el manejo del jefe de la billetera fiscal para lograr que la ley miscelánea fuera aprobada en su articulado con un mayor respaldo del Congreso y no con márgenes tan acotados como sucedió la madrugada de este jueves en el Senado.

    “Yo me quedé con un sabor bien amargo. Primero el que no hayamos podido conversar de una manera distinta y de llegar a un acuerdo en cosas que la evidencia desde el punto de vista de la ciencia económica te plantea, y donde los expertos también te decían, aquí hay un error, aquí hay complicaciones, en términos de la invariabilidad, por ejemplo, o en términos de lo que ocurrió con medio ambiente”, dijo.

    La exvocera de la campaña presidencial de Jeannette Jara también cuestionó la celeridad que Quiroz dio a la reforma. “Esto de acelerar y acelerar rápidamente sin tener un proyecto que te permita madurar las ideas, mejorar las ideas”.

    Y luego agregó: “Tuvimos un problema en términos de quién dirigió la negociación. Yo creo que el que dirigió, que viene de la matriz más republicana, como es el ministro Quiroz, es un ministro que no tiene experiencia política. Es un ministro que no entiende lo que puede ocurrir, en términos de que si no tienes una solidez democrática en esto, una amplitud de los distintos sectores”.

    En ese sentido, señaló que hubiese esperado una participación más protagónica del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

    “Yo creo que Alvarado tiene una tremenda capacidad. Y una capacidad además de moverse muy bien, porque entiende los códigos y sabe cómo se tiene que producir este diálogo. Igual que García Ruminot (ministro de la Segpres). Yo creo que el gobierno se equivocó en quién lideró políticamente esta reforma”.

    Ante este resultado, Sepúlveda hizo un llamado al Mandatario con una analogía futbolística, dada la contingencia del Mundial 2026: “Creo que al gobierno, como estamos en tiempos de fútbol, hace falta que saque de la banca a los jugadores más importantes y que saben de política. Y que los coloque a jugar”.

    La senadora también hizo una autocrítica por la manera en que la oposición planteó sus propuestas para incidir en la megarreforma.

    “Yo creo que nosotros y la oposición, el hecho de entregar propuestas con distintos énfasis y en distintos tiempos hace que se debilite la negociación. Y yo creo que de eso también tenemos que entender que aquí hoy día jugamos un rol distinto, un rol de propuestas más concretas frente a una idea o a un proyecto de ley que nos está planteando el gobierno”, apuntó.

    Con todo, la legisladora rescató la coordinación de las fuerzas opositoras a la hora de rechazar las indicaciones que consideraban regresivas.

    “Hubo una respuesta monolítica de la oposición. O sea, todos votamos como habíamos conversado que íbamos a votar. Nos repartimos, nos coordinamos bien, quienes de cada sector iba a defender las indicaciones, las votaciones separadas. Entonces, desde el punto de vista de lo que ocurrió al final del proceso, sí hubo una coordinación muy fina y que resultó en este resultado, yo diría, muy monolítico de la oposición”, remarcó.

    Más sobre:Alejandra SepúlvedaReconstrucción NacionalMegarreformaGobiernoJosé Antonio KastSenado

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