SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Embarcación pesquera vara en playa de Quintero en medio de lluvias

    La nave se encontraba sin tripulación a bordo, sin propulsión y no mantenía combustibles en su interior, informó la Armada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Una embarcación pesquera varó en la playa Loncura de Quintero en medio del sistema frontal que se desarrolla con fuertes precipitaciones entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Mediante un comunicado, la Capitanía de Puerto de Quintero informó que las 09.10 horas de este viernes, personal de su sala de control detectó la varada del pesquero de arrastre Don Mario.

    “De acuerdo con la información recabada por la Autoridad Marítima, la nave cortó su fondeo mientras permanecía fondeada en la bahía de Quintero, debido a los fuertes vientos reinantes durante el temporal", señalaron.

    La Capitanía de Puerto recordó que previo a la situación meteorológica, notificaron a todos los armadores de la bahía para que adoptaran las medidas necesarias ante el pronóstico de mal tiempo, con el propósito de evitar potenciales incidentes.

    Por ello, indican, se reforzaron espías, calabrotes y maniobras de fondeo.

    “Al momento de incidente, el pesquero se encontraba sin tripulación a bordo, sin propulsión y no mantenía combustibles en su interior”, precisaron.

    La Capitanía de Puerto de Quintero permanece en terreno monitoreando la situación y se coordinarán con el armador respecto de las acciones necesarias para enfrentar la emergencia y evaluar las labores de desvarado.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasQuinteroArmada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los cuatro rayones que le propinó la oposición al megaproyecto y que obligan al gobierno a extender tramitación

    Defensor de marino imputado por atropello que dejó seis fallecidos en Viña del Mar: “Él se desmayó dentro del auto”

    Vocero de la emergencia: el planificado despliegue de Kast por el temporal

    Tres historias marcadas por las lluvias: las víctimas fatales que deja el sistema frontal

    Coquimbo, Valparaíso y Biobío: las regiones que concentran los daños del temporal y el riesgo de las próximas horas

    Ojos de la llave: la selección futbolera que reúne al FA y al P. Republicano y el reservado reencuentro del piñerismo

    Lo más leído

    1.
    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    2.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    3.
    Arnaldo Zúñiga, de Dirección Meteorológica: “Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones”

    Arnaldo Zúñiga, de Dirección Meteorológica: “Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones”

    4.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    5.
    Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

    Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

    6.
    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los cuatro rayones que le propinó la oposición al megaproyecto y que obligan al gobierno a extender tramitación
    Chile

    Los cuatro rayones que le propinó la oposición al megaproyecto y que obligan al gobierno a extender tramitación

    Defensor de marino imputado por atropello que dejó seis fallecidos en Viña del Mar: “Él se desmayó dentro del auto”

    Vocero de la emergencia: el planificado despliegue de Kast por el temporal

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social
    Negocios

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial
    El Deportivo

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie
    Cultura y entretención

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020
    Mundo

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?