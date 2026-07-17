Embarcación pesquera vara en playa de Quintero en medio de lluvias

Una embarcación pesquera varó en la playa Loncura de Quintero en medio del sistema frontal que se desarrolla con fuertes precipitaciones entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Mediante un comunicado, la Capitanía de Puerto de Quintero informó que las 09.10 horas de este viernes, personal de su sala de control detectó la varada del pesquero de arrastre Don Mario.

“De acuerdo con la información recabada por la Autoridad Marítima, la nave cortó su fondeo mientras permanecía fondeada en la bahía de Quintero, debido a los fuertes vientos reinantes durante el temporal", señalaron.

La Capitanía de Puerto recordó que previo a la situación meteorológica, notificaron a todos los armadores de la bahía para que adoptaran las medidas necesarias ante el pronóstico de mal tiempo, con el propósito de evitar potenciales incidentes.

Por ello, indican, se reforzaron espías, calabrotes y maniobras de fondeo.

“Al momento de incidente, el pesquero se encontraba sin tripulación a bordo, sin propulsión y no mantenía combustibles en su interior”, precisaron.

La Capitanía de Puerto de Quintero permanece en terreno monitoreando la situación y se coordinarán con el armador respecto de las acciones necesarias para enfrentar la emergencia y evaluar las labores de desvarado.