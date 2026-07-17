Quiebre de alcaldes por contribuciones: Buscarán zanjar diferencias en cita clave de la ACHM y gobierno insistirá en acuerdo

Como una propuesta de “última hora” califican algunos alcaldes la carta que sacó bajo la manga el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para negociar con los jefes comunales una compensación al impacto que tendrán las comunas por la exención de contribuciones a los adultos mayores. Ayer en la tarde, el jefe de Teatinos 120 anunció un supuesto “acuerdo” con los alcaldes, que consistía en que no solamente se compensará al Fondo Común Municipal (FCM) por la menor recaudación, sino que también se retribuirían los US$ 70 millones que los municipios dejarán de recibir en total . Sin embargo, alcaldes de la oposición -como Tomás Vodanovic (Maipú), Javiera Reyes (Lo Espejo) y Karina Delfino (Quinta Normal)- salieron a aclarar que no estaban representados por ese acuerdo, y que solo lo habían suscrito alcaldes de derecha, entre ellos el líder de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri.

Si bien la apuesta de Quiroz apuntaba a zanjar la constante tensión que ha tenido el Ejecutivo con los alcaldes, lo cierto es que provocó el efecto contrario: Un quiebre entre los alcaldes de oficialismo y oposición , además de que el tema no quedó zanjado pues al no haber unanimidad en la sala del Senado para la indicación, ésta finalmente no fue ingresada, y quedó pendiente para el gobierno seguir negociando la compensación económica que piden los alcaldes.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Ello marcará los pasos a seguir que se darán además cuando la megarreforma impiece su tercer trámite constitucional y vuelva a la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo pronto, los alcaldes de la oposición están disconformes con la gestión de Alessandri al mando de la ACHM, pues consideran que no tuvo capacidad ni voluntad política para suscribir el acuerdo de la ACHM de promover la focalización en la exención de contribuciones; es decir, que aquellos adultos mayores de altos ingresos o con inmuebles de un avalúo fiscal grande no queden exentos y sigan pagando la contribución.

Este miércoles el alcalde Vodanovic criticó en la red social X que “el acuerdo no fue tal, sino que sólo con algunos alcaldes oficialistas. La medida es sumamente regresiva, ya que las contribuciones que se dejan de pagar por personas de altos ingresos en comunas como Vitacura, Las Condes o Providencia, y los recursos que dejan de percibir en esos municipios, deberán ser compensadas con impuestos generales, pagados por vecinos de comunas como Maipú o Puente Alto , pudiendo haber sido pagados con contribuciones de personas con ingresos mensuales sobre los $ 3 millones y viviendas sobre los $ 350 millones, como propusimos los alcaldes. Se les carga la mano a quienes menos tienen, para aliviar el bolsillo de quienes más tienen. Eso no es justo".

Por ello es que los alcaldes de oposición pedirán una reunión de directorio en la ACHM para zanjar las diferencias con los jefes comunales de derecha, aunque todavía no hay una cita programada debido a que la prioridad de los alcaldes es resguardar a la población por el temporal. Hasta el minuto, los alcaldes estaban unidos en la ACHM con la propuesta de focalización que el mismo Alessandri había suscrito, pero ahora quedó un quiebre marcado.

Tras las críticas de los ediles opositores, Alessandri hizo un llamado a “todos los sectores políticos a impulsar la agenda municipalista en beneficio de los chilenos, por sobre cualquier cálculo partidista, y a valorar la apertura al diálogo demostrada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo en favor de los gobiernos locales y de sus vecinos. No es el momento de agendas ideológicas, es el momento del diálogo y los acuerdos ”.

La reunión de los alcaldes con el gobierno.

Si bien la indicación no ingresó, lo cierto es que la ACHM dijo que Hacienda mantendrá el compromiso de financiar completamente el impacto, lo que ingresaría al Congreso Nacional como un proyecto de ley distinto y luego de nuevas conversaciones.

Cerca de las 3 de la madrugada de este jueves en la sede del Parlamento en Valparaíso, Quiroz aclaró que “el directorio de los municipios nos comunicó que tenían un acuerdo con nosotros (...) En base a ese acuerdo se presentó la indicación, pero esa indicación requería una unanimidad, y no se tuvo la disposición de varios congresistas para eso, así que no pudo ser”.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

Testigos de esas conversaciones relatan que todo pasó muy rápido durante la tarde, cuando los alcaldes de la ACHM fueron convocados a una reunión telemática con el directorio, y ahí los alcaldes de derecha apoyaron la compensación sin focalización. El compromiso de Hacienda para la compensación era ayudar a los municipios a control de gasto público -en temas como remuneraciones por ejemplo- y a agilización de otorgamiento de permisos.