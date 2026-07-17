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    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    La Albiceleste y la Furia Roja se enfrentarán en la final de la Copa del Mundo. Ambas selecciones debían enfrentarse en marzo pasado, en un encuentro nunca se llevó a cabo tras el conflicto bélico en Medio Oriente y las entrampadas negociaciones entre la Conmebol, UEFA, AFA y RFEF.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Argentina y España se medirán en la final del Mundial 2026.

    Y un día, se jugará la Finalissima. Después de todo el enredo y su cancelación, el duelo que enfrentará al campeón del América con el monarca de Europa, se jugará, pero en otro contexto. Argentina y España se enfrentarán, aunque en la definición del Mundial 2026. Se medirán el domingo 19 de julio, en el MetLife de Nueva York.

    Originalmente, ambas selecciones se iban a medirse en un duelo que estaba programado para el 27 de marzo pasado, en Qatar, en la previa a la Copa del Mundo. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente complicó su realización y todo quedó en suspenso. Y tras intensas conversaciones y negociaciones, se terminó por confirmar su cancelación.

    Tanto la UEFA como la Conmebol fueron incapaces de encontrar una sede para disputar el cotejo que iba a enfrentar a la selección campeona de América y a la monarca de Europa. Fue imposible llegar a un acuerdo entre ambas partes.

    Complicadas negociaciones

    En primera instancia, el organismo europeo, liderado por Aleksander Ceferin, y la RFEF, propusieron al Santiago Bernabéu como sede. Esto fue tajantemente rechazado por la AFA y la Conmebol, argumentando que se rompe el principio de neutralidad. Fue una negativa rotunda, pese a que se instó a una distribución equitativa de los aficionados.

    La segunda opción era que se desarrollara una final a doble partido, en el recinto madrileño y en Buenos Aires. Esto también fue rechazado. También se propuso sin éxito una sede neutral como Italia.

    Cuando la cancelación se hizo inevitable, ambas confederaciones publicaron comunicados que dejaron al descubierto la ruptura. La UEFA aseguró que el partido no pudo reprogramarse debido a “circunstancias y limitaciones de calendario”. También sostuvo que Argentina rechazó varias propuestas.

    La respuesta sudamericana llegó pocas horas después. La Conmebol indicó que siempre estuvo dispuesta a jugar el encuentro en una sede neutral y acusó a la UEFA de insistir durante semanas en Madrid como escenario.

    Además, entregó una versión distinta sobre la última negociación. Según el organismo presidido por Domínguez, Argentina aceptó disputar la Finalissima en Italia, pero pidió mover el partido al 31 de marzo. La UEFA rechazó esa última modificación. Fue la vez que estuvieron más cerca de concretar un acuerdo.

    Un trofeo en pausa

    La historia de la Finalissima ha sido irregular. La versión de 2022 enfrentó a Argentina e Italia en Londres, con triunfo sudamericano por 3-0 en Wembley. El encuentro buscaba reactivar un trofeo histórico que había desaparecido durante décadas. En el antecedente aparecen apenas tres ediciones. Además de la última, se disputó en 1985 (Francia 2-0 Uruguay) y 1993 (Argentina 1-1 Dinamarca, con victoria transandina por 5-4 vía penales), bajo la denominación de Copa Artemio Francchi.

    La idea ahora era mantener el formato cada cuatro años, enfrentando a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. El choque entre Argentina y España prometía ser uno de los partidos más atractivos del año. Reunía a dos selecciones candidatas al Mundial de 2026 y a varias de las principales figuras del fútbol actual.

    No obstante, a pesar de la cancelación del torneo, la Albiceleste y la Furia Roja finalmente sí se enfrentarán, y lo harán en un escenario inmejorable: la final de la Copa del Mundo.

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