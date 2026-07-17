La danza de estrellas del arbitraje mundial que congregó el inédito fallo del caso Australis

Una transacción de casi mil millones de dólares congregó por primera vez en la historia de Chile a algunas de las figuras más rutilantes del arbitraje comercial. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 24 de junio pasado anuló el laudo del CAM de la Cámara de Comercio de Santiago, que obligaba al empresario Isidoro Quiroga a restituir US$217 millones a los chinos de Joyvio por la venta de su salmonera Australis en 2019, convocó a las estrellas globales de la industria.

“Equivale a contratar al mejor equipo disponible en el mercado mundial” resumió un abogado. Nunca antes en un caso de este tipo habían convergido figuras tan relevantes de la disciplina. Nunca antes, tampoco, la Corte de Apelaciones había anulado un laudo arbitral, desde la instalación del sistema de Arbitraje Comercial Internacional en 2004.

La relevancia del caso, las millonarias sumas en juego y los nombres convocados tenían al mercado global del arbitraje más que atento. Medios especializados como Global Arbitration Review estuvieron cubriendo la disputa.

Chile lleva décadas consolidándose como sede de la materia en el mundo hispanoparlante -su principal competidor es España- y la pelea entre los chinos de Joyvio y el empresario chileno Isidoro Quiroga prometía un caso histórico.

US$ 1.000 millones o US$ 300 millones

Todo comenzó con la mayor transacción en la historia de la acuicultura chilena. El 28 de febrero de 2019, Isidoro Quiroga vendió Australis Seafoods S.A. al conglomerado chino Joyvio -filial de Legend Holdings- en US$ 920.132.462, según consta en el expediente judicial. Tres años después, Joyvio alegó que casi la mitad de la producción de Australis equivalía a sobreproducción al momento de la venta, ya que los permisos ambientales solo permitían operar al 60% del nivel declarado, lo que habría inflado artificialmente el precio pagado. La demanda, presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM ) en enero de 2023 pedía la restitución íntegra del precio: US$ 920 millones. En los alegatos ante la Corte, Joyvio allegó un informe de FK Economics según el cual Australis solo valía US$ 299 millones, por lo cual se habría pagado un sobreprecio de US$ 620 millones.

El tribunal arbitral falló en agosto de 2025 con una figura que nadie había solicitado: la restitución parcial del precio por US$217 millones más intereses y costas. Ese giro sorpresivo fue el que detonó la petición de nulidad y el fichaje de árbitros galácticos.

Antes de llegar a la Corte de Apelaciones, el caso ya concentraba a algunos de los pesos pesados del mercado nacional. En el panel de tres árbitros que dictó el laudo del CAM estaban Andrés Jana (por Joyvio) el primer chileno vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), quien forma parte del Bureau de la Corte, el órgano rector del arbitraje institucional más importante del mundo; Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados quien actuó como presidente del tribunal por el propio CAM Santiago y al profesor de derecho civil, Ramón Cifuentes (por Quiroga), cuyo voto de rechazar la demanda de los chinos en todas sus partes, fue precisamente el criterio que adoptó la sala para anular el laudo.

Según la Corte de Apelaciones los árbitros del CAM excedieron los términos del arbitraje al conceder un remedio jurídico que, a su juicio, no había sido solicitado en esos términos ni debatido por las partes (el pago de los US$ 217 millones)

Los galácticos de Quiroga

Una vez dictado el laudo y activada la petición de nulidad ante la Corte de Apelaciones, Quiroga movilizó una nómina de informantes internacionales que en el arbitraje global equivale a contratar a un equipo galáctico. El primero en la nómina, Gary Born (69 años) a quien Chambers & Partners describe como “en una clase propia” y “reverenciado en todo el mundo”. Acorde a su CV ha actuado como abogado en más de 750 arbitrajes internacionales y como árbitro en más de 250 procedimientos bajo todos los principales reglamentos institucionales. Su tratado International Commercial Arbitration, de más de 4.500 páginas y tres volúmenes publicados por Wolters Kluwer, es la obra de referencia obligatoria de la disciplina a escala global.

El expediente de la Corte de Apelaciones revela un detalle que ilustra su estatura: fue citado como autoridad por ambas partes durante el propio arbitraje -Joyvio y Quiroga invocaron sus fallos como referencia antes de que ninguno lo contratara-, lo que lo convierte en el único nombre del expediente reconocido simultáneamente por Joyvio y por Quiroga. Fichó por Quiroga para la disputa en la Corte de Apelaciones. En el mercado se comenta que un informe de Born vale “al menos” US$ 2 millones.

En su informe, Born calificó el laudo como “una de las resoluciones más aberrantemente defectuosas” que había visto en su carrera, y concluyó que debía ser anulado. Sostuvo además que si el laudo se hubiera mantenido, podría “socavar gravemente la confianza de las empresas internacionales en la eficacia de los acuerdos de arbitraje en Chile”.

El segundo informante internacional de Quiroga fue Yves Derains, controlador de Derains & Gharavi. Ha actuado como árbitro o abogado en más de 500 arbitrajes bajo los reglamentos de todas las principales instituciones: CCI, CIADI, CPA, LCIA, DIAC, SCC, ICDR, CRCICA, entre otras. Su informe, producido el 10 de septiembre de 2025 por encargo de Quiroga, señaló que el laudo “sería anulado en casi todos los países del mundo” y que un borrador así redactado “no pasaría el escrutinio de la Corte de Arbitraje de la CCI”.

El ex número dos de la misma CCI

Por el lado chino su principal informante internacional fue Eduardo Silva Romero, colombiano, fundador de Wordstone Dispute Resolution en París. Silva Romero es ex secretario general adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y actual Presidente del ICC Institute of World Business Law. Ha actuado en más de 180 casos de arbitraje comercial e inversión bajo una amplia variedad de reglamentos institucionales, defendiendo a estados y grandes empresas energéticas internacionales. Su informe sostuvo la validez del laudo.

Silva Romero y Derains ocuparon, en años distintos, los dos cargos más altos de la secretaría ejecutiva de la CCI. Uno fue secretario general; el otro, su secretario general adjunto, aproximadamente veinte años después.

El caso no ha terminado. A principios de julio, Joyvio, matriz de la salmonera Australis, acudió nuevamente al CAM Santiago para iniciar una nueva ofensiva legal contra Isidoro Quiroga.