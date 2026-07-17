Petróleo trepa a máximos en más de un mes y empieza a mirar la barrera de los US$ 90 por Medio Oriente

Los precios del petróleo subieron el viernes mientras los inversionistas evaluaban la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, luego de que Teherán advirtiera que apuntará contra infraestructura regional si el presidente Donald Trump concreta sus amenazas de atacar instalaciones clave del país.

El crudo Brent con entrega para septiembre, avanzaba cerca de 2% y empieza a acercarse a la barrera de los US$ 90. El barril que sirve de referencia para Chile superaba los US$ 86.

En Nueva York, los futuros del WTI con entrega en agosto, ganaban 2,6% hasta US$ 80,99, tras cerrar el jueves en su nivel más alto desde el 15 de junio.

Ambos contratos petroleros acumulan un alza de más de 11% en lo que va de la semana y se encaminan a su mejor desempeño semanal desde fines de abril.

Ignacio Mieres, de XTB, dijo que si bien el mercado todavía muestra señales de exceso de oferta, el petróleo se ha vuelto especialmente sensible, ya que las reservas de varios países han caído a mínimos y las importaciones de crudo en Asia han aumentado, lo que reduce dos de los factores que habían ayudado a contener los precios recientemente.

“En este escenario, el mercado dispone de menos herramientas para absorber un nuevo shock y la presión ya se está trasladando al precio de la gasolina y al del gas natural europeo, que ha alcanzado máximos de tres meses”, sostuvo.

Lucas Santillan, analista de mercados de Capitaria, dijo que en lo técnico, el crudo viene de un rebote en V clásico. El experto agregó que desde el mínimo de principios de julio en la zona de US$ 69, el precio rompió con fuerza las resistencias de US$74,60 y luego la banda US$79,29-79,78, que ahora pasa a operar como soporte inmediato.

“El RSI en H4 marca 65,77, todavía sin entrar en sobrecompra, lo que deja algo de espacio para que continúe el impulso alcista antes de una corrección técnica”, comentó.

Sexta noche consecutiva de ataques

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó durante la noche que completó su sexta noche consecutiva de ataques contra Irán, alcanzando decenas de objetivos militares, entre ellos infraestructura de logística militar y capacidades marítimas.

En una publicación en redes sociales, Centcom señaló que más de 50.000 miembros de las fuerzas armadas están operando en Medio Oriente, y agregó que “seguimos vigilantes, letales y listos”.

La escalada se produce después de que la frágil tregua alcanzada el mes pasado se fracturara, volviendo a interrumpir los flujos energéticos a través del estratégicamente vital Estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente cerca del 20% del tráfico petrolero mundial.

“La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a marcar la agenda. Teherán advirtió a Washington sobre una “línea roja” en el Estrecho de Ormuz y amenazó con represalias frente a la reactivación del bloqueo naval estadounidense, que entró en vigor esta semana. El mercado energético permanece atento a los posibles efectos sobre el suministro", comentó Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance-Life.