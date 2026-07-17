SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La profunda dicotomía de Inglaterra: con la mejor liga del mundo, pero una selección que no gana un trofeo hace 60 años

    El combinado de los Tres Leones desaprovechó una oportunidad única de volver a jugar una final del Mundial tras seis décadas. El seleccionado británico no logra absorber y reflejar en logros tangibles (la consecución de títulos) el poderío que sí pregona en su competencia interna con la Premier League.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La selección de Inglaterra no gana un trofeo hace 60 años. Foto: Xinhua. Jia Haocheng

    Inglaterra desaprovechó una oportunidad única. Se puso en ventaja ante Argentina gracias al gol de Anthony Gordon. Hasta el minuto 84 estaba 1-0 arriba sobre los transandinos, en Atlanta, sin embargo la muralla defensiva que instaló Thomas Tuchel se derrumbó en el epílogo del partido. La postura conservadora y mezquina con la que los británicos enfrentaron la semifinal luego de anotar, con la consiguiente remontada de la Albiceleste, ha sido la razón principal para las numerosas críticas que ha recibido el técnico alemán de los ingleses.

    “Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, explicó Tuchel post partido, tratando de justificar el planteo defensivo del equipo tras la anotación de Gordon. “Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, añadió el exentrenador del Chelsea.

    La caída del seleccionado de los Tres Leones es reabrir una cicatriz que duele. Los inventores del fútbol tienen solo una estrella a nivel mundial. Fue en 1966, siendo los anfitriones, cuando ganaron por primera y única vez la Copa del Mundo, en su quinta participación (su inicio a nivel mundialista fue en Brasil 1950).

    Desde aquel éxito del equipo de Bobby Charlton y Geoff Hurst, Inglaterra nunca volvió a jugar una final del Mundial. Lo más lejos que alcanzó fueron semifinales en Italia 1990, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. En las dos primeras ediciones acabó en el cuarto lugar. En el presente torneo, tendrá que definir el bronce este sábado, ante Francia.

    Para un elenco con la historia de Inglaterra, jugar solo una final de la máxima cita del planeta es escaso. La dolorosa derrota del miércoles evidencia, una vez más, la dicotomía del fútbol inglés. Por una parte, la isla tiene la mejor liga del orbe: la Premier League. En sus canchas, pasa una constelación de estrellas cada fin de semana, donde cuenta con clubes de un sobresaliente poderío económico. Pero la otra cara de la medalla tiene a una selección nacional que no ha logrado ratificar ese aparente favoritismo que exhibe, ad portas de enfrentar cualquier competencia, en títulos.

    Tomando como referencia el ranking de las ligas más fuertes del mundo de la temporada 2025, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), efectivamente la Premier es la número uno con 2359 puntos. Supera a LaLiga de España, el Brasileirao, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana. No solo por el nivel de sus futbolistas y por las impecables canchas es que sobresale la Primera División británica. Su potencia también se explica por lo profunda de su billetera.

    De cara a la temporada 2026-2027, los datos actuales de Transfermarkt indican que el valor total de los 20 equipos suma la friolera de 12.560 millones de euros, más del doble que el Calcio italiano o el campeonato español. Y eso que la parte intensa del mercado de pases se producirá después del Mundial. El hecho de contar con grandes figuras del fútbol trae aparejado otro fenómeno: la excesiva presencia de extranjeros. De momento, cerca del 68% de los jugadores de la Premier son foráneos, una cifra que puede cambiar considerando que es una época de plena confección de planteles.

    El dato duro indica que hace 60 años que la selección mayor inglesa no gana un título (el Mundial del ’66). Es llamativo mencionarlo, pero la realidad muestra que nunca ha obtenido una Eurocopa. En 2020 y 2024 alcanzó la final, pero perdió ante Italia (en Wembley) y España, respectivamente. Esos desenlaces terminaron golpeando el proceso de Gareth Southgate. Más atrás, alcanzó el bronce en la Euro en 1968 y 1996. Mientras que en la UEFA Nations League, su mejor resultado fue un tercer puesto en 2018-2019.

    Confiando en Tuchel, Inglaterra volvió a levantar a un seleccionador extranjero luego de 14 años. El último había sido el italiano Fabio Capello, cuya apuesta no resultó en Sudáfrica 2010 (fue eliminado en octavos de final, siendo goleado por Alemania). Más atrás en el tiempo estuvo el sueco Sven-Goran Eriksson, quien alcanzó cuartos de final en Corea-Japón 2002 y en Alemania 2006. El estratega germano tiene vínculo con la FA hasta 2028, año en el cual Reino Unido será sede de la Eurocopa.

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalInglaterraThomas TuchelPremier LeagueFútbol inglésSelección de Inglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La danza de estrellas del arbitraje mundial que congregó el inédito fallo del caso Australis

    Oracle sobre el uso de IA en Chile: “Estamos saliendo de procesos exploratorios a procesos más productivos”

    Bodegas en zonas industriales del norte y poniente de la RM se han encarecido 71% desde la pandemia

    Iván Garzón, politólogo colombiano: “La decisión de De la Espriella de eliminar al Comisionado para la Paz es una puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Petro”

    Futura AFP Multiplica llama a mantener plazo de implementación de la licitación del stock de afiliados

    CDE responde demanda de pesquera Camanchaca: “Imponer indemnizaciones por cada cambio normativo impediría el progreso social”

    Lo más leído

    1.
    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    2.
    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?

    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?

    3.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    4.
    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    5.
    Lamine Yamal y Pedro Porro preocupan a España a días de la final del Mundial

    Lamine Yamal y Pedro Porro preocupan a España a días de la final del Mundial

    6.
    Reclamo de Dembélé y la furia de sus compañeros: el lío en el vestuario de Francia en medio de la derrota con España

    Reclamo de Dembélé y la furia de sus compañeros: el lío en el vestuario de Francia en medio de la derrota con España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Sistema frontal: Más de 480 mil clientes se encuentran sin luz a nivel nacional
    Chile

    Sistema frontal: Más de 480 mil clientes se encuentran sin luz a nivel nacional

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Quiebre de alcaldes por contribuciones: Buscarán zanjar diferencias en cita clave de la ACHM y gobierno insistirá en acuerdo

    La danza de estrellas del arbitraje mundial que congregó el inédito fallo del caso Australis
    Negocios

    La danza de estrellas del arbitraje mundial que congregó el inédito fallo del caso Australis

    Oracle sobre el uso de IA en Chile: “Estamos saliendo de procesos exploratorios a procesos más productivos”

    Bodegas en zonas industriales del norte y poniente de la RM se han encarecido 71% desde la pandemia

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio
    Tendencias

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio

    Tu mano dominante podría no estar determinada al nacer, según un estudio

    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?
    El Deportivo

    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?

    Alejandro Tabilo vuelve a los triunfos y se instala en los cuartos de final del ATP de Bastad

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Iván Garzón, politólogo colombiano: “La decisión de De la Espriella de eliminar al Comisionado para la Paz es una puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Petro”
    Mundo

    Iván Garzón, politólogo colombiano: “La decisión de De la Espriella de eliminar al Comisionado para la Paz es una puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Petro”

    China pide a Trump que deje de formular “acusaciones sin base alguna” tras denuncia de injerencia electoral

    Delcy Rodríguez asegura que “no es correcta” la sugerencia de Trump de convertir Venezuela en el estado 51

    La segunda vida que encontró en el agua
    Paula

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares