La profunda dicotomía de Inglaterra: con la mejor liga del mundo, pero una selección que no gana un trofeo hace 60 años

Inglaterra desaprovechó una oportunidad única. Se puso en ventaja ante Argentina gracias al gol de Anthony Gordon. Hasta el minuto 84 estaba 1-0 arriba sobre los transandinos, en Atlanta, sin embargo la muralla defensiva que instaló Thomas Tuchel se derrumbó en el epílogo del partido. La postura conservadora y mezquina con la que los británicos enfrentaron la semifinal luego de anotar, con la consiguiente remontada de la Albiceleste, ha sido la razón principal para las numerosas críticas que ha recibido el técnico alemán de los ingleses.

“Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, explicó Tuchel post partido, tratando de justificar el planteo defensivo del equipo tras la anotación de Gordon. “Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, añadió el exentrenador del Chelsea.

La caída del seleccionado de los Tres Leones es reabrir una cicatriz que duele. Los inventores del fútbol tienen solo una estrella a nivel mundial. Fue en 1966, siendo los anfitriones, cuando ganaron por primera y única vez la Copa del Mundo, en su quinta participación (su inicio a nivel mundialista fue en Brasil 1950).

Desde aquel éxito del equipo de Bobby Charlton y Geoff Hurst, Inglaterra nunca volvió a jugar una final del Mundial. Lo más lejos que alcanzó fueron semifinales en Italia 1990, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. En las dos primeras ediciones acabó en el cuarto lugar. En el presente torneo, tendrá que definir el bronce este sábado, ante Francia.

Para un elenco con la historia de Inglaterra, jugar solo una final de la máxima cita del planeta es escaso. La dolorosa derrota del miércoles evidencia, una vez más, la dicotomía del fútbol inglés. Por una parte, la isla tiene la mejor liga del orbe: la Premier League. En sus canchas, pasa una constelación de estrellas cada fin de semana, donde cuenta con clubes de un sobresaliente poderío económico. Pero la otra cara de la medalla tiene a una selección nacional que no ha logrado ratificar ese aparente favoritismo que exhibe, ad portas de enfrentar cualquier competencia, en títulos.

Tomando como referencia el ranking de las ligas más fuertes del mundo de la temporada 2025, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), efectivamente la Premier es la número uno con 2359 puntos. Supera a LaLiga de España, el Brasileirao, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana. No solo por el nivel de sus futbolistas y por las impecables canchas es que sobresale la Primera División británica. Su potencia también se explica por lo profunda de su billetera.

De cara a la temporada 2026-2027, los datos actuales de Transfermarkt indican que el valor total de los 20 equipos suma la friolera de 12.560 millones de euros, más del doble que el Calcio italiano o el campeonato español. Y eso que la parte intensa del mercado de pases se producirá después del Mundial. El hecho de contar con grandes figuras del fútbol trae aparejado otro fenómeno: la excesiva presencia de extranjeros. De momento, cerca del 68% de los jugadores de la Premier son foráneos, una cifra que puede cambiar considerando que es una época de plena confección de planteles.

El dato duro indica que hace 60 años que la selección mayor inglesa no gana un título (el Mundial del ’66). Es llamativo mencionarlo, pero la realidad muestra que nunca ha obtenido una Eurocopa. En 2020 y 2024 alcanzó la final, pero perdió ante Italia (en Wembley) y España, respectivamente. Esos desenlaces terminaron golpeando el proceso de Gareth Southgate. Más atrás, alcanzó el bronce en la Euro en 1968 y 1996. Mientras que en la UEFA Nations League, su mejor resultado fue un tercer puesto en 2018-2019.

Confiando en Tuchel, Inglaterra volvió a levantar a un seleccionador extranjero luego de 14 años. El último había sido el italiano Fabio Capello, cuya apuesta no resultó en Sudáfrica 2010 (fue eliminado en octavos de final, siendo goleado por Alemania). Más atrás en el tiempo estuvo el sueco Sven-Goran Eriksson, quien alcanzó cuartos de final en Corea-Japón 2002 y en Alemania 2006. El estratega germano tiene vínculo con la FA hasta 2028, año en el cual Reino Unido será sede de la Eurocopa.