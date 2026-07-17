Alcalde Vodanovic supervisa funcionamiento del canal Santa Marta ante sistema frontal: “Actualmente tiene cuatro veces más capacidad”

Durante la mañana de este viernes, el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, se trasladó hasta el canal Santa Marta, para supervisar el funcionamiento de las nuevas obras ante el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Según detalló en conversación con T13, “el canal Santa Marta actualmente tiene cuatro veces más capacidad de llevar agua de lo que tenía anteriormente”.

“En los últimos años el canal Santa Marta no se nos desbordó al menos en los últimos cinco años, siempre estaba muy a tope. Entonces, claro, tendría que caer cinco veces más agua de la vez que más llovió en los últimos 10 años para que recién presente algún riesgo”, agregó.

En la misma línea, el alcalde destacó las obras señalando que “son obras bastante complejas, pero que permiten tener una suerte de bypass paralelo, que es subterráneo este canal que va acumulando una gran cantidad de agua y evita cualquier riesgo de desborde de este canal”.

Es así como sostuvo que “esta cantidad de agua que ustedes ven en las imágenes no es porque haya llovido poco, es porque la gran mayoría de agua que debiera estar ahí está pasando por un bypass, que es un entubamiento que corre en paralelo al canal y que evita cualquier tipo de riesgo de desborde”.

En la ocasión, el alcalde además destacó que equipos municipales están realizando labores de limpieza con el objetivo de evitar posibles obstrucciones que puedan afectar el flujo del agua.

Vodanovic, además sostuvo que hoy existen 13 puntos críticos en la comuna, detallando que “son sectores de nuestra comuna que no cuentan con soluciones de agua y lluvia, y que más allá de los trabajos preventivos que haga el municipio de limpiar sumideros, de limpiar canaletas, de podar los árboles, cuando tú a un vaso de 200 ml le quieres meter un litro, el vaso se te va a rebalsar”.

Es así como aseguró que los equipos municipales permanecen desplegados desde la madrugada en coordinación con Carabineros, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y las autoridades de Gobierno, con el objetivo de atender rápidamente cualquier emergencia,