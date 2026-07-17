Balance Senapred: tres personas fallecidas y 75 damnificadas ha dejado el sistema frontal

Durante la mañana de este viernes desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entregaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a gran parte del país, apuntando que hasta el momento se registran tres personas fallecidas y 75 damnificadas.

De acuerdo a lo que detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, además se encuentran 466 personas albergadas, la mayoría de ellas a raíz de evacuaciones preventivas y 158 personas aisladas.

Respecto a las viviendas, informó que se han registrado cinco viviendas destruidas, 96 viviendas con daño mayor, 700 viviendas con daños menores y 330 viviendas con daños en evaluación.

“Las principales afectaciones han estado concentradas en anegamientos por acumulación de aguas lluvias, voladuras de techumbres, caídas de árboles, interrupción de rutas, producto principalmente por el viento que estuvo presente ayer sobre todo en las regiones del sur”, detalló.

Asimismo, señaló que “la atención está más concentrada en términos de monitoreo y de poder responder rápidamente a situaciones de emergencias en el tramo entre O’Higgins y Coquimbo, que es el que corresponde a la alarma meteorológica, que de acuerdo a lo proyectado por la dirección meteorológica, el peak de intensidad del sistema frontal se estaría presentando durante la jornada de hoy”.

En la ocasión, la autoridad además realizó un llamado a la responsabilidad, esto luego de que surgieran imágenes de personas ingresando al mar. “Les queremos pedir encarecidamente que esa actitud irresponsable no se repita, es un riesgo, pone en riesgo además a los organismos de respuesta que tienen que enfrentar esta situación para poder sacarlos o tener que ir a notificarlos”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a los cortes de luz que afectan a diferentes clientes a lo largo del país, señalando que “Hay más de 2.600 cuadrillas en todo el país para poder prontamente normalizar el servicio eléctrico”.

Asimismo, detalló que “no se han registrado durante la noche nuevas situaciones de emergencia graves”, enfatizando que “sólo hay en este minuto una alerta roja por la crecida del río Pichilo, en la provincia de Arauco”.