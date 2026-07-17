Kast llama a “no dilatar más” megarreforma: “Esperamos contar con un apoyo transversal en la Cámara el día martes”

En medio de su despliegue por la zona sur del país a raíz del sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast reforzó su llamado a aprobar la megarreforma, que fue despachada por el Senado durante la madrugada del jueves y pasó a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Tuvimos la buena noticia de que en la madrugada de ayer, 16 de julio, se aprobó en el Senado este proyecto de ley de Reconstrucción, que nos permite avanzar para ver el tema de los recursos, en las regiones afectadas por los incendios, y también generar una competitividad tributaria y una facilitación regulatoria que nos va a permitir lograr mayor inversión y más y mejor trabajo hacia adelante”, dijo en diálogo con radio ADN.

Con respecto a la evaluación de la oposición de presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional, el Mandatario señaló: “Hay cuestionamientos de sectores de la oposición que son legítimos, ellos van a usar las herramientas constitucionales que estén a su disposición, nosotros eso lo entendemos, pero nuestra meta es clara, es volver a recuperar la inversión y recuperar las fuentes laborales en Chile, y esperamos contar con el apoyo transversal en la Cámara de Diputados y poder aprobar este proyecto de ley el día martes” .

En esa línea, agregó: “El martes vamos a saber si se aprueba en la Cámara de Diputados. Esperamos que se apruebe por un margen amplio y ese es el llamado que le hacemos a todas las fuerzas políticas de no dilatar más este proyecto de reconstrucción y dar certezas a grandes inversionistas de que Chile vuelve a ser un país confiable para invertir y que eso genere más empleo, que es nuestra principal preocupación”.