La lucha diaria de Marc Cucurella para ver feliz a su hijo: “Cuando lo veo mal, me hace sufrir”

Este domingo la selección de España se enfrentará a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026. La escuadra hispana buscará su segundo título contra la Albiceleste comandada por Lionel Messi.

Uno de los jugadores que ha destacado dentro del plantel de la Furia Roja es Marc Cucurella, encargado de la banda izquierda del equipo que espera poder contar con la presencia de toda su familia en el estadio, pues hasta ahora uno de sus hijos no ha estado en los encuentros anteriores.

Se trata de Mateo Cucurella, su hijo mayor, quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. Hasta ahora, en las gradas ha estado acompañado por su esposa Claudia Rodríguez y sus hijos Río y Bella. Así, por su condición, Mateo no ha asistido para que este no se agobie, aunque revelo que sí estará presente en la final en uno de los palcos.

En una entrevista a Cope, el futbolista explicó que a su primer hijo le encanta asistir a los estadios, pero “porque no ve nada del partido. Sabe que es su momento de tener el iPad, ver películas y ver YouTube, que lo tiene prohibido. Cada fin de semana que ve que estamos llegando al estadio ya se pone súper contento, pero el tema de la grada es difícil”, reconoció.

Otro factor ha sido la alta temperatura que se está viviendo en el verano estadounidense durante el Mundial. “Aquí hace mucho calor y le agobia mucho. A él le gusta estar más fresquito, aire acondicionado, piscina...”.

“Es difícil porque cuesta contar los problemas de uno. Al final todo el mundo se piensa que nuestra vida es maravillosa y que lo tenemos todo perfecto, pero tenemos problemas como cualquier otra persona”, continuó el lateral.

“Me hace sufrir”

Hace algunas meses Marc Cucurella se había referido a la condición de Mateo en una entrevista con Pau Brunet, un niño diagnosticado con autismo de alto funcionamiento donde confesó las complicaciones que tiene como padre, en especial en el principio, por no saber como ayudarlo de la mejor manera.

“Cuando veo que está mal, pues me hace sufrir”, introdujo. “Es difícil. Al final, nadie te enseña a ser padre ni madre. Tú lo que ves, lo haces. Pero cuando tienes un hijo autista ves que no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender otras cosas... aprender a entenderlo. Es difícil”, añadió.

“Cuando vinimos aquí, estaba en un momento en el que, cuando iba a los coles comunes, a él no le iba bien y estaba muy ofuscado. Era pequeño, pero no estaba feliz y eso afecta mucho. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Estaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta mucho: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo”, agregó.

Siempre la prioridad

Además, Cucurella señaló en una entrevista con Radioestadio que el bienestar de Mateo es siempre la prioridad a la hora de llevar su carrera como futbolista. “Siempre que un equipo se ha interesado en nosotros, de lo primero que hacemos es mirar si hay colegios, si podemos encontrar terapias ahí”.

“Tener a tu familia feliz te ayuda a ti también a estar feliz. Una vez tienes eso ya te puedes centrar en tu trabajo”, profundizó.

En lo deportivo, Mar Cucurella y el plantel de España continúan con su preparación para enfrentar a Argentina en la final del Mundial. El partido está programado para este domingo 19 de julio a partir de las 15.00 horas de Chile.