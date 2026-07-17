SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La lucha diaria de Marc Cucurella para ver feliz a su hijo: “Cuando lo veo mal, me hace sufrir”

    El lateral de la selección española, quien se prepara para enfrentar a Argentina en la final del Mundial, se refirió a la forma con la que ha enfrentado la situación de Mateo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Xu Zijian

    Este domingo la selección de España se enfrentará a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026. La escuadra hispana buscará su segundo título contra la Albiceleste comandada por Lionel Messi.

    Uno de los jugadores que ha destacado dentro del plantel de la Furia Roja es Marc Cucurella, encargado de la banda izquierda del equipo que espera poder contar con la presencia de toda su familia en el estadio, pues hasta ahora uno de sus hijos no ha estado en los encuentros anteriores.

    Se trata de Mateo Cucurella, su hijo mayor, quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. Hasta ahora, en las gradas ha estado acompañado por su esposa Claudia Rodríguez y sus hijos Río y Bella. Así, por su condición, Mateo no ha asistido para que este no se agobie, aunque revelo que sí estará presente en la final en uno de los palcos.

    En una entrevista a Cope, el futbolista explicó que a su primer hijo le encanta asistir a los estadios, pero “porque no ve nada del partido. Sabe que es su momento de tener el iPad, ver películas y ver YouTube, que lo tiene prohibido. Cada fin de semana que ve que estamos llegando al estadio ya se pone súper contento, pero el tema de la grada es difícil”, reconoció.

    Otro factor ha sido la alta temperatura que se está viviendo en el verano estadounidense durante el Mundial. “Aquí hace mucho calor y le agobia mucho. A él le gusta estar más fresquito, aire acondicionado, piscina...”.

    “Es difícil porque cuesta contar los problemas de uno. Al final todo el mundo se piensa que nuestra vida es maravillosa y que lo tenemos todo perfecto, pero tenemos problemas como cualquier otra persona”, continuó el lateral.

    “Me hace sufrir”

    Hace algunas meses Marc Cucurella se había referido a la condición de Mateo en una entrevista con Pau Brunet, un niño diagnosticado con autismo de alto funcionamiento donde confesó las complicaciones que tiene como padre, en especial en el principio, por no saber como ayudarlo de la mejor manera.

    Cuando veo que está mal, pues me hace sufrir”, introdujo. “Es difícil. Al final, nadie te enseña a ser padre ni madre. Tú lo que ves, lo haces. Pero cuando tienes un hijo autista ves que no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender otras cosas... aprender a entenderlo. Es difícil”, añadió.

    “Cuando vinimos aquí, estaba en un momento en el que, cuando iba a los coles comunes, a él no le iba bien y estaba muy ofuscado. Era pequeño, pero no estaba feliz y eso afecta mucho. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Estaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta mucho: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo”, agregó.

    Siempre la prioridad

    Además, Cucurella señaló en una entrevista con Radioestadio que el bienestar de Mateo es siempre la prioridad a la hora de llevar su carrera como futbolista. “Siempre que un equipo se ha interesado en nosotros, de lo primero que hacemos es mirar si hay colegios, si podemos encontrar terapias ahí”.

    Tener a tu familia feliz te ayuda a ti también a estar feliz. Una vez tienes eso ya te puedes centrar en tu trabajo”, profundizó.

    En lo deportivo, Mar Cucurella y el plantel de España continúan con su preparación para enfrentar a Argentina en la final del Mundial. El partido está programado para este domingo 19 de julio a partir de las 15.00 horas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarc CucurellaEspañaMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Kast no descarta ampliar los recursos para las zonas más afectadas si el 2% no alcanza: apunta a entregas vía bolsillo electrónico

    Codelco: del diagnóstico a la tarea

    Ministra Rincón detalla que las regiones más afectadas por cortes eléctricos durante el sistema frontal son La Araucanía y Valparaíso

    Dueño de casa, conductor y un pasajero lesionados: bus oruga del transporte público choca contra domicilio en Cerro Navia

    Lo más leído

    1.
    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    2.
    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    3.
    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    4.
    Los ‘niños’ de España que idolatran a Lionel Messi ahora buscan derribar a su héroe

    Los ‘niños’ de España que idolatran a Lionel Messi ahora buscan derribar a su héroe

    5.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí

    Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    SHOA descarta posible tsunami para las costas de Chile tras terremoto 7,4 en México
    Chile

    SHOA descarta posible tsunami para las costas de Chile tras terremoto 7,4 en México

    Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

    Kast no descarta ampliar los recursos para las zonas más afectadas si el 2% no alcanza: apunta a entregas vía bolsillo electrónico

    Codelco: del diagnóstico a la tarea
    Negocios

    Codelco: del diagnóstico a la tarea

    Uber lanza oferta para adquirir Delivery Hero, la matriz de PedidosYa: operación tiene efectos en Chile

    El dólar registra fuerte alza y se instala cerca de sus niveles más altos del año

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país
    Tendencias

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio

    Con un poema del chofer: el sentido mensaje de Jude Bellingham tras la caída de Inglaterra en el Mundial ante Argentina
    El Deportivo

    Con un poema del chofer: el sentido mensaje de Jude Bellingham tras la caída de Inglaterra en el Mundial ante Argentina

    Una pieza de museo: los millones de dólares que pagaron por una emblemática camiseta de Pelé

    Regresa al top 30: Alejandro Tabilo avanza a semifinales de Bastad sin jugar tras el retiro de Thiago Tirante

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Tribunal de Justicia de la UE avala la ley de amnistía española: ¿se abre la vía al regreso de Puigdemont?
    Mundo

    Tribunal de Justicia de la UE avala la ley de amnistía española: ¿se abre la vía al regreso de Puigdemont?

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    Iván Garzón, politólogo colombiano: “La decisión de De la Espriella de eliminar al Comisionado para la Paz es una puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Petro”

    La segunda vida que encontró en el agua
    Paula

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares