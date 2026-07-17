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    Regresa al top 30: Alejandro Tabilo avanza a semifinales de Bastad sin jugar tras el retiro de Thiago Tirante

    El tenista nacional clasificó a la ronda de los cuatro mejores después de que su rival no se presentara.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo avanzó sin jugar en Suecia.

    Alejandro Tabilo (31°) tenía todo listo para medirse contra el argentino Thiago Tirante (61°) en los cuartos de final de ATP de Bastad. Sin embargo, una situación de último minuto le permitió al chileno instalarse en la ronda de los cuatro mejores del certamen sueco.

    El promisorio tenista transandino no pudo superar las molestias en la espalda que ha experimentado durante esta semana y que recrudecieron en su extenso partido de octavos de final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.

    De este modo, Ale se instala en semifinales de un ATP por segunda vez en la temporada, después de Río de Janeiro, donde cayó en la final ante el argentino Tomás Etcheverry.

    Precisamente, la victoria por no presentación le permitirá desplazar al transandino del top 30, ya que se ubicará en la trigésima posición del ranking mundial. De ganar el torneo, el pupilo de Germán Gaich ascenderá hasta la casilla 29.

    Por el paso a la final, Tabilo se medirá con el primer sembrado, el ruso Andrey Rublev (16°), quien se deshizo del argentino Sebastián Báez (56°) por 6-4 y 6-2. Mientras que, en la otra llave, el paraguayo Daniel Vallejo (71°) y el italiano Luciano Darderi (18°) definirán al segundo finalista.

    En su rol de tercer cabeza de serie, el zurdo quedó en la primera ronda y en segunda bregó por casi tres horas para dejar en el camino al argentino Lautaro Midón (213°), a quien superó en tres sets.

    Gran repunte

    Esta temporada ha sido muy positiva para Tabilo, pues ha subido más de 50 puestos en el ranking mundial, ya que comenzó 2026 estando en el lugar 81°, pero dio un gran salto al alcanzar la final de Río y también el título del Challenger 175 de Aix-en-Provence.

    Asimismo, por primera vez en su carrera, consiguió llegar a los octavos de final de Roland Garros. Y si bien en la temporada de pasto no consiguió ningún triunfo, su actuación en Suecia le da un buen espaldarazo de cara a la última parte del año.

    Por otro lado, buscará convertirse en el segundo chileno en levantar la corona en los últimos seis años, luego de que Nicolás Jarry lo consiguiera en 2019.

    Más sobre:TenisATP de BastadAlejandro TabiloThiago Tirante

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