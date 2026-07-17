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    LT Beneficios

    Vive FAMFEST 2026 con un 25% de descuento para socios de La Tercera

    El festival de teatro familiar más importante de Latinoamérica celebra su edición número 19 con espectáculos nacionales e internacionales de teatro, danza, música, ópera, circo y marionetas, del 8 al 23 de agosto.

    Por 
    LT Beneficios

    Hay panoramas que se disfrutan mucho más en compañía. Abuelos, padres, hijos, nietos, primos y amigos podrán reunirse nuevamente en torno a las artes escénicas con la llegada de una nueva edición de FAMFEST.

    Bajo el lema “Sembremos nuevos mundos”, el festival invita a niñas, niños, adolescentes y adultos a encontrarse frente al escenario para imaginar otras realidades y descubrir nuevas formas de mirar el mundo.

    Entre el 8 y el 23 de agosto de 2026, FAMFEST desplegará una variada programación con compañías provenientes de Brasil, Alemania, Argentina y Colombia, además de destacadas creaciones nacionales llegadas desde Valdivia, Valparaíso, Aysén y Concepción.

    Teatro, danza, música, ópera, circo, máscaras, marionetas y teatro de objetos serán parte de una cartelera diseñada para públicos de distintas edades, desde la primera infancia hasta la adolescencia.

    Como socio de La Tercera, podrás disfrutar una selección de obras con un 25% de descuento sobre el valor general de las entradas.

    Revisa a continuación la programación disponible con este beneficio:

    Teatro Mori Bellavista

    Dirección: Constitución 183, Providencia.

    Imaginaria

    La compañía La Coraje presenta una experiencia escénica especialmente creada para niñas y niños de entre 0 y 4 años. A través de un viaje por la imaginación y los amigos imaginarios, la obra propone un mundo en el que todo aquello que soñamos puede hacerse realidad. Funciones: Sábado 8 de agosto, a las 16:00 horas. Domingo 9 de agosto, a las 12:00 y 16:00 horas.

    “Yo soy un Oso”

    Abrapalabra y OANI Teatro, de Valparaíso, llevan a escena la historia de un oso que despierta en medio de una fábrica que ha arrasado con su bosque. Entre marionetas y autómatas, el protagonista inicia un extraordinario viaje para recuperar su identidad. Edad recomendada: desde los 6 años. Funciones: Sábado 15 de agosto, a las 16:00 horas. Domingo 16 de agosto, a las 12:00 y 16:00 horas.

    “Tappabuchi, el origen del Payaso”

    La Academia de Tontos invita al público a viajar hasta la época de mayor esplendor del circo. Con humor, poesía, proezas escénicas y máscaras inspiradas en la comedia del arte, el espectáculo explora los orígenes del oficio del payaso. Edad recomendada: desde los 8 años. Espectáculo para todo público. Funciones: Sábado 22 de agosto, a las 16:00 horas. Domingo 23 de agosto, a las 12:00 y 16:00 horas.

    Teatro Mori Recoleta

    Dirección: Bellavista 77, Recoleta.

    “Rojo, la historia de un Crayón”

    La compañía ConTensión, de Concepción, presenta la historia de un crayón que ha sido etiquetado como rojo, pero que descubre que en realidad es azul. A través del cuerpo y el movimiento, la obra propone una reflexión sobre la identidad, la aceptación y la importancia de reconocerse tal como uno es. Edad recomendada: desde los 4 años. Funciones: Sábado 8 de agosto, a las 16:00 horas.Domingo 9 de agosto, a las 12:00 y 16:00 horas.

    “El País de las Maravillas”

    Teatro Huevo, de Aysén, traslada el clásico viaje de Alicia, creado por Lewis Carroll, hasta los paisajes de la Patagonia. Títeres, máscaras y música en vivo dan forma a esta original versión de una de las historias más reconocidas de la literatura. Edad recomendada: desde los 7 años. Funciones: Viernes 14 de agosto, a las 18:00 horas.Sábado 15 de agosto, a las 16:00 horas. Domingo 16 de agosto, a las 12:00 y 16:00 horas.

    “Golden: Las Guerreras K-pop, el tributo”

    Doce artistas sobre el escenario, grandes coreografías y más de 50 cambios de vestuario dan vida a un espectáculo lleno de música, energía y baile. Landaeta&Cano Teatro invita a grandes y chicos a sumergirse en el universo del K-pop. Edad recomendada: desde los 3 años. Funciones: Sábado 22 y domingo 23 de agosto, a las 16:00 horas. El espectáculo incluye luces estroboscópicas, sonidos fuertes y efectos de pirotecnia.

    Teatro Municipal de Santiago

    Dirección: Agustinas 794, Santiago.

    “Onheama”

    La compañía brasileña Pequeño Teatro do Mundo presenta una ópera con marionetas inspirada en la cultura y la mitología amazónica.

    La obra relata la historia de Iporangaba, un joven guerrero elegido para enfrentarse al jaguar celeste y salvar a la Tierra de la oscuridad. En su aventura contará con la ayuda del delfín rosado y de Iara, en una puesta en escena que reúne música, relato y tradición. Edad recomendada: desde los 3 años. Funciones: Viernes 21 de agosto, a las 18:00 horas.Sábado 22 de agosto, a las 16:00 horas. Domingo 23 de agosto, a las 12:00 y 16:00 horas.

    Teatro Camilo Henríquez

    Dirección: Amunátegui 31, Santiago.

    “Desconecta2″

    La Compañía Alaraca presenta una historia ambientada en un futuro dominado por la realidad virtual. Cuando su nube digital se desconecta, dos niños son transportados al mundo de Cartonia, donde deberán reencontrarse con sus cuerpos, sus sentidos y la importancia de los vínculos humanos. Edad recomendada: desde los 6 años. Espectáculo familiar. Funciones: Viernes 21 y sábado 22 de agosto, a las 18:00 horas.

    Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios

    Los socios de La Tercera acceden a un 25% de descuento sobre el valor general de las entradas:

    • Obras en Teatro Mori Bellavista, Teatro Mori Recoleta y Teatro Camilo Henríquez: precio general de $10.000; precio socio de $7.500.
    • Onheama, en el Teatro Municipal de Santiago: precio general de $12.000; precio socio de $9.000.


    Información general

    Fechas: del 8 al 23 de agosto de 2026.

    Salas: Teatro Mori Bellavista, Teatro Mori Recoleta, Teatro Municipal de Santiago y Teatro Camilo Henríquez.

    Entradas: disponibles a través de Passline y en las boleterías de cada sala. Solo debes ingresar tu RUT de suscriptor vigente para acceder al descuento.

    Condiciones: el descuento se aplica exclusivamente sobre el valor general de la entrada. No se aplica sobre la tarifa rebajada para niñas y niños, estudiantes y personas mayores, cuyo valor es de $5.000, o $7.000 para Onheama. El beneficio no es acumulable con otras promociones o descuentos. Elige tu obra, reúne a la familia y aprovecha tu beneficio de socio. Porque la infancia sucede rápido y el arte debe llegar a tiempo.

    Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios Teatro

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