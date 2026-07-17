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    Nacional

    Alcaldesa de Lo Espejo tras ataque en que balearon a dos carabineros: “Responde a lo que está pasando en nuestro país”

    La autoridad comunal lamentó lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los uniformados afectados y sus familias.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lamentó el ataque registrado este viernes en su comuna en el que dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a bala por un sujeto que se rehusó a cumplir con una fiscalización preventiva.

    Junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a eso del mediodía, la alcaldesa dialogó con la prensa que estaba en el lugar en que atacaron a los uniformados.

    Reyes explicó que, hasta esa hora, no había mantenido contactos con el delegado presidencial, Germán Codina, o el ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto a la situación.

    “Al momento no hemos recibido llamados por parte ni del ministro ni del delegado”, dijo, manifestando su solidaridad a la policía uniformada.

    La autoridad planteó que los afectados son carabineros de los servicios de radiopatrulla, que cumplen una labor clave en las labores preventivas y en el trabajo que están desarrollando en conjunto con la policía uniformada en la comuna.

    “Nos tiene muy conmocionados la situación y obviamente, expresar, nuestra solidaridad también con sus familias. Los carabineros fueron atendidos rápidamente en el Cesfam Mariela Salgado. En eso, también agradecer la labor de los funcionarios de salud que pudieron hacer la estabilización para el posterior traslado al Hospital de Carabineros”, expresó la alcaldesa.

    Reyes planteó que en este caso “lo lamentable es que justamente Carabineros se encontraba haciendo su labor preventiva”.

    “Eso lo hacen muchas veces con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque también las dotaciones de carabineros muchas veces no son las que se requieren. Hay un tema ahí, obviamente, con la cantidad de carabineros a nivel nacional, pero nosotros esperamos que obviamente también se pueda fortalecer", apuntó.

    La autoridad lamentó, además, el daño que este tipo de hechos genera a los vecinos.

    “Nuestra comuna es mayoritariamente compuesta por personas de trabajo, de esfuerzo y lamentablemente el crimen organizado muchas veces termina haciendo que nuestra comuna destaque por cosas malas que son minoritarias”, recalcó.

    La alcaldesa recordó que la prensa ha dado cuenta del tipo de criminalidad que existe en la zona y reflexionó respecto a lo ocurrido.

    “Yo creo que, en general, responde a lo que está pasando en nuestro país, donde hay un crimen organizado, digamos, que ha ido tomando más espacio”, señaló.

    Más sobre:PolicialCarabinerosLo EspejoDelincuenciaSeguridad

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