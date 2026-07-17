SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    El entrenador de Argentina tuvo al seleccionador de España como profesor durante su formación como DT en 2017. Este domingo, a las 15 horas, ambos buscarán el título del la Copa del Mundo en Nueva Jersey.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial. Foto: Xinhua

    “Me gustaría jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni”. La frase es de Luis de la Fuente. La dijo después de la victoria de España sobre Francia y su deseo se cumplió. La Furia Roja y la Albiceleste disputarán este domingo la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 15 horas.

    Más allá de la definición por el título planetario, el partido tendrá un condimento especial por la relación que mantienen los entrenadores de ambos equipos. La amistad entre Lionel Scaloni y De La Fuente comenzó mucho antes de asumir en sus respectivas selecciones. Nació en una sala de clases.

    En 2017, Scaloni realizó el curso UEFA Pro que otorga la Real Federación Española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Luis de la Fuente era el profesor de la asignatura de Técnica. El argentino se había retirado como jugador en 2015. Tras cerrar su carrera en Atalanta, se instaló en Mallorca para iniciar su camino como director técnico. Allí dirigía a un equipo juvenil del Club Son Caliu, mientras completaba la licencia que otorga el máximo nivel de certificación para entrenar en Europa.

    La relación entre ambos técnicos continuó una vez terminada la lección. Poco después, Jorge Sampaoli incorporó a Scaloni a su cuerpo técnico en Sevilla y cuando el casildense asumió en la selección argentina le dio un puesto como analista de rivales. Esa función desempeñó durante el Mundial de Rusia 2018.

    Tras la bullada salida de Sampaoli, Scaloni tomó el mando de la Albiceleste. Desde entonces conquistó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. En paralelo, De La Fuente siguió su trabajo en las selecciones juveniles de España hasta llegar al plantel adulto luego la salida de Luis Enrique posterior al fracaso en la Copa del Mundo disputada en Medio Oriente. El estratega de 65 años guió al combinado europeo a los trofeos de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

    Scaloni y De La Fuente se encontrarán en la final del Mundial.

    Caminos separados, amistad intacta

    El vínculo entre ambos se hizo público en 2024, cuando Scaloni recordó aquella etapa. “Hice el curso de entrenador con Luis de la Fuente, ¿la tenías esa o te estás enterando ahora?”, comentó entre risas durante una rueda de prensa. Por esos días España disputaba el título de la Eurocopa y Argentina el de la Copa América.

    Incluso, antes de la final entre el cuadro ibérico e Inglaterra, Scaloni reconoció su preferencia. “He tenido charlas con Luis y le deseo lo mejor. Parte de mi familia es española y lógicamente voy por España”, afirmó.

    Ese lazo nunca se cortó. En el sorteo del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, De La Fuente contó que volvió a encontrarse con el argentino. “Nos cruzamos y nos hemos echado una sonrisa ambos”, relató.

    Scaloni ha destacado públicamente la influencia que tuvo el técnico español durante su formación. “Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso. Me gusta cómo se maneja y cómo se brindan los jugadores por él”, señaló.

    La respuesta no tardó en llegar. “Agradezco sus palabras públicas, pero de igual manera se las traslado a él. Es un grandísimo seleccionador”, dijo De La Fuente. Luego fue más allá: “Es un auténtico maestro, es un grande. Ha demostrado una preparación y un dominio de su trabajo excepcional. Tengo una gran relación con él”.

    El entrenador argentino, además, mantiene un vínculo personal con España que trasciende al fútbol. Vive en Mallorca junto a su esposa, Elisa Montero, y sus hijos nacieron en ese país. Desde la isla viaja a Argentina cada vez que debe preparar los compromisos de la selección.

    En la antesala de la final, Scaloni volvió a referirse a su amigo y esta cercanía con su país rival del domingo. “Tengo una relación especial con Luis de la Fuente. Cuando fuimos campeones del mundo en 2022 tuvimos una charla muy linda que creo que le ha servido de mucho a él. No lo digo por arrogancia, pero es verdad. Nos conocemos muy bien. Me pone contento verle en la final, como también me pone contento por España. Vivo allí y tengo familia española, pero lo siento, porque el domingo vamos a intentar ganar”, aseguró.

    Nueve años después de compartir una sala de clases, profesor y alumno volverán a encontrarse. Será para definir al campeón del mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026La Tercera PMFútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026EspañaArgentinaSelección de EspañaSelección ArgentinaLuis de la FuenteLionel Scaloni

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa de Lo Espejo tras ataque en que balearon a dos carabineros: “Responde a lo que está pasando en nuestro país”

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

    Lo más leído

    1.
    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    2.
    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    Michael Owen se lanza contra Tuchel por la propuesta de Inglaterra: “Somos mejores que Argentina, pero merecíamos perder”

    3.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    4.
    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    5.
    Los ‘niños’ de España que idolatran a Lionel Messi ahora buscan derribar a su héroe

    Los ‘niños’ de España que idolatran a Lionel Messi ahora buscan derribar a su héroe

    6.
    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain
    Chile

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social
    Negocios

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial
    El Deportivo

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos
    Mundo

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Sismo de magnitud preliminar 7,3 afecta a México y declaran alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?