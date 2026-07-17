El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial. Foto: Xinhua

“Me gustaría jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni”. La frase es de Luis de la Fuente. La dijo después de la victoria de España sobre Francia y su deseo se cumplió. La Furia Roja y la Albiceleste disputarán este domingo la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 15 horas.

Más allá de la definición por el título planetario, el partido tendrá un condimento especial por la relación que mantienen los entrenadores de ambos equipos. La amistad entre Lionel Scaloni y De La Fuente comenzó mucho antes de asumir en sus respectivas selecciones. Nació en una sala de clases.

En 2017, Scaloni realizó el curso UEFA Pro que otorga la Real Federación Española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Luis de la Fuente era el profesor de la asignatura de Técnica. El argentino se había retirado como jugador en 2015. Tras cerrar su carrera en Atalanta, se instaló en Mallorca para iniciar su camino como director técnico. Allí dirigía a un equipo juvenil del Club Son Caliu, mientras completaba la licencia que otorga el máximo nivel de certificación para entrenar en Europa.

La relación entre ambos técnicos continuó una vez terminada la lección. Poco después, Jorge Sampaoli incorporó a Scaloni a su cuerpo técnico en Sevilla y cuando el casildense asumió en la selección argentina le dio un puesto como analista de rivales. Esa función desempeñó durante el Mundial de Rusia 2018.

Tras la bullada salida de Sampaoli, Scaloni tomó el mando de la Albiceleste. Desde entonces conquistó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. En paralelo, De La Fuente siguió su trabajo en las selecciones juveniles de España hasta llegar al plantel adulto luego la salida de Luis Enrique posterior al fracaso en la Copa del Mundo disputada en Medio Oriente. El estratega de 65 años guió al combinado europeo a los trofeos de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

Scaloni y De La Fuente se encontrarán en la final del Mundial.

Caminos separados, amistad intacta

El vínculo entre ambos se hizo público en 2024, cuando Scaloni recordó aquella etapa. “Hice el curso de entrenador con Luis de la Fuente, ¿la tenías esa o te estás enterando ahora?”, comentó entre risas durante una rueda de prensa. Por esos días España disputaba el título de la Eurocopa y Argentina el de la Copa América.

Incluso, antes de la final entre el cuadro ibérico e Inglaterra, Scaloni reconoció su preferencia. “He tenido charlas con Luis y le deseo lo mejor. Parte de mi familia es española y lógicamente voy por España”, afirmó.

Ese lazo nunca se cortó. En el sorteo del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, De La Fuente contó que volvió a encontrarse con el argentino. “Nos cruzamos y nos hemos echado una sonrisa ambos”, relató.

Scaloni ha destacado públicamente la influencia que tuvo el técnico español durante su formación. “Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso. Me gusta cómo se maneja y cómo se brindan los jugadores por él”, señaló.

La respuesta no tardó en llegar. “Agradezco sus palabras públicas, pero de igual manera se las traslado a él. Es un grandísimo seleccionador”, dijo De La Fuente. Luego fue más allá: “Es un auténtico maestro, es un grande. Ha demostrado una preparación y un dominio de su trabajo excepcional. Tengo una gran relación con él”.

El entrenador argentino, además, mantiene un vínculo personal con España que trasciende al fútbol. Vive en Mallorca junto a su esposa, Elisa Montero, y sus hijos nacieron en ese país. Desde la isla viaja a Argentina cada vez que debe preparar los compromisos de la selección.

En la antesala de la final, Scaloni volvió a referirse a su amigo y esta cercanía con su país rival del domingo. “Tengo una relación especial con Luis de la Fuente. Cuando fuimos campeones del mundo en 2022 tuvimos una charla muy linda que creo que le ha servido de mucho a él. No lo digo por arrogancia, pero es verdad. Nos conocemos muy bien. Me pone contento verle en la final, como también me pone contento por España. Vivo allí y tengo familia española, pero lo siento, porque el domingo vamos a intentar ganar”, aseguró.

Nueve años después de compartir una sala de clases, profesor y alumno volverán a encontrarse. Será para definir al campeón del mundo.