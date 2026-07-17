De ser cuestionado en Qatar al “gol soñado”: la revancha de Lautaro Martínez, el héroe de Argentina

“No sé, la verdad... Es muy fuerte esto... La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”, recordó Lautaro Martínez, visiblemente emocionado y con la voz rasposa, tras la épica remontada de Argentina a Inglaterra. El Toro fue el autor del agónico gol y se transformó en el héroe del triunfo de la Albiceleste.

El delantero ingresó en el 81′ y se instaló como referencia en el área de los Tres Leones. Fue un espectador de lujo de los constantes ataques de sus compañeros al arco de Pickford, mientras el acechaba atento. Once minutos después, en la primera pelota que tocó, conectó un centro de Lionel Messi para sellar un triunfo que quedará en la historia. Primero, por la clasificación a la final del Mundial 2026, donde se medirán con España; pero también por el rival que estaba en frente, la rivalidad entre sí y el recuerdo de la guerra de las Malvinas.

“Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final”, aseguró el delantero, que continuó con un emotiva premonición: “Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. Se lo dije a Facu Medina en el banco, que iba a entrar y lo iba a ganar. Fue muy difícil hoy. Me quedó a mí, Enzo hizo un golazo también”.

Martínez inició el Mundial como titular, seguramente con un objetivo claro: dejar atrás las críticas y traspasar su poderío goleador en Italia a la cita planetaria. En el Inter de Milán es ídolo y capitán, estatus que no ha logrado conseguir en la Albiceleste.

En el recuerdo siempre estuvo latente su deslucida participación en Qatar 2022, donde fue apuntado por desperdiciar numerosas chances y terminó perdiendo terreno debido a la irrupción de Julián Álvarez, clave en la tercera estrella argentina. Arrancó como estelar y terminó como suplente, y sin grandes destellos, algo que parecía replicarse en el actual torneo.

Sin embargo, al Capocannoniere de la Serie A le costó. Pasó sin mucho brillo ante Argelia y Austria, opacado por Messi, como el resto. Ante la suplencia del 10 ante Jordania, tuvo la oportunidad perfecta para destaparse y no falló: anotó, de penal, su primer gol en un Mundial (ahora tiene tres). Sería el fin de su sequía en Copas del Mundo.

Volvió a quedarse en blanco ante Cabo Verde y terminó como suplente ante Suiza. Precisamente volvería a redimirse contra los helvéticos al marcar el agónico 3-1 que sentenció la victoria transandina y desató la algarabía. Sin embargo, ahora, su imagen más recordada será el testarazo que le dio la clasificación a la final, en un partido crucial donde nuevamente fue suplente, volviendo a perder la titularidad, como en 2022.

De todas maneras, él dejó atrás los cuestionamientos y se elevó para consagrarse como héroe Su acción ofensiva llegó en medio de la desesperación inglesa. Thomas Tuchel alineó a seis defensas para aguantar, algo que terminó pasándole la cuenta. Ninguno de los espigados zagueros pudo evitar el cabezazo del ariete, que apenas mide 1,74 metros. Su olfato goleador le permitió imponerse a jugadores como Ezri Konsa (1,83) y John Stones (1,88). En cancha también estaban Marc Guehi (1,82), Nico O’Reilly (1,93) o Dan Burn (2,01), el jugador de campo más alto del Mundial 2026.

En medio de su emoción, también muestra su lado analítico: “Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más. Cuando encontraron el gol se metieron atrás y eso nos dio tranquilidad a la hora de mover la pelota, hicimos ancha la cancha”.

No obstante, su objetivo estará en el MetLife, ante España: “Al final, conseguimos los goles y después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo”.