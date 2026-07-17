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    Delcy Rodríguez asegura que “no es correcta” la sugerencia de Trump de convertir Venezuela en el estado 51

    "El pueblo venezolano siempre va a defender su independencia, la integridad territorial y en su conjunto a Venezuela", sostuvo.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @yvangil en X

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha pronunciado este jueves sobre las múltiples sugerencias que ha hecho el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre convertir a su país en el estado número 51, señalando que la misma “no es correcta” y advirtiendo que el pueblo venezolano “siempre” velará por su independencia.

    “No es correcto. Nuestra historia habla de lo que son los procesos de independencia, más de dos siglos de independencia, de soberanía”, ha reivindicado Rodríguez en una entrevista para la plataforma RAV Español, en la cual ha aseverado que “el pueblo venezolano siempre va a defender su independencia, la integridad territorial y en su conjunto a Venezuela”.

    Han sido diversas las ocasiones en las cuales a lo largo del presente año el inquilino de la Casa Blanca ha dejado caer la posibilidad de la “estatalidad número 51”, esto es, la hipotética integración de Venezuela como quincuagésimo primer estado del país norteamericano.

    El pasado mes de mayo, Trump presentó a Venezuela como el “51º estado” de Estados Unidos en una publicación en redes en la que no agregó texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa en el cual la República Bolivariana figura coloreada con la bandera estadounidense.

    Interrogada sobre su relación con el magnate republicano, Rodríguez ha sostenido que “desde el primer momento” ha sido una comunicación “franca” y “respetuosa”, pudiendo dirimirse las diferencias entre Caracas y Washignton a través de “canales” como, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

    “La comunicación fluye y no solamente fluye sino que se da en el ámbito del respeto y yo creo que poco a poco vamos desanudando. Yo veo esto como una cadena que se enreda de muchos nudos”, ha señalado la inquilina de Miraflores que, a su vez, ha dicho creer que ese proceso de ir “desanudando” requiere de “paciencia, buena fe y confianza”.

    Finalmente, la mandataria encargada ha dicho estar “a disposición” de Trump en caso de que este quiera recibirla. No obstante, ha precisado que “nunca” querrá ser “arrocera”, esto es, “llegar a un sitio sin haber sido invitado”.

    Este mismo jueves, el jefe de la Casa Blanca ha anunciado la publicación de unos documentos que, ha sostenido, “demuestran que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) recibió informaciones sobre un complot concreto para manipular los resultados a favor del corrupto régimen de Maduro en Venezuela”.

    Defendiendo, al hilo, que eso fue lo que sucedió, Trump ha manifestado en un discurso a la nación que existió una conspiración para “amañar digitalmente las elecciones” del país en el año 2020.

    “Esta información incluía detalles precisos sobre los métodos que el régimen había desarrollado para alterar digitalmente los recuentos de votos de tal forma que no pudieran detectarse ni siquiera con una auditoría, por muy exhaustiva que fuera”, ha insistido el mandatario norteamericano.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezEstados UnidosDonald Trump

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