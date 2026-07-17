Sistema frontal: Más de 480 mil clientes se encuentran sin luz a nivel nacional

Más de 480 mil cliente se encuentran sin suministro eléctrico a nivel nacional, según reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

De acuerdo al último reporte realizado por el organismo, a las 6 de la mañana de este viernes, hay un total de 486.396 clientes sin suministro eléctrico, concentrándose la gran mayoría en la Región de la Araucanía.

De acuerdo al detalle entregado por el organismo, en La Araucanía se registran 211.726 clientes sin luz, siendo seguida por la Región de Valparaíso con 65.679 clientes afectados, Los Lagos con 35.931 y Coquimbo con 28.030.

En el caso de la Región Metropolitana son 24.831 los clientes que se encuentran sin luz, perteneciendo la mayoría a las comunas de Padre Hurtado, Curacaví y Cerrillos.