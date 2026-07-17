Oracle sobre el uso de IA en Chile: “Estamos saliendo de procesos exploratorios a procesos más productivos”

Desde principios del 2025 que la gigante tecnológica Oracle anunció su apuesta por la Inteligencia Artificial, con un nuevo proyecto en Estados Unidos denominado Stargate, el mayor plan de centro de datos para IA en EE.UU., que estará localizado en Texas. Apenas unos meses antes Christian Delfino asumió como country manager de las operaciones de la firma en Chile, liderando los cambios en este país.

Delfino tiene más de 26 años en la industria tecnológica, de los cuales los últimos 8 han sido en Oracle, y hace poco más de año y medio asumió el mando en Chile. El ejecutivo argentino relata la transformación así: “La IA lo cambia todo. Permite tomar datos, y convertirlos en decisiones estratégicas, en resultados. El verdadero desafío está en cómo convertimos esa información en mayor productividad, ya sea para generar mayores eficiencias dentro de una compañía, o para monetizar parte de ese caudal de datos en nuevos negocios”.

Hoy el foco de la compañía “es demostrar el impacto real que a través de nuestras tecnologías y nuestras soluciones podemos entregarle a las distintas instituciones y o empresas“, afirma el country manager de la Oracle. Actualmente, la multinacional tecnológica cuenta con dos regiones (conjuntos de data centers) en Chile, uno en Santiago y otra en Valparaíso, que además de destinarse a cloud, buscan brindar capacidad para el uso de IA en Chile.

Pero, ¿cómo ha avanzando en Chile en ello? El ejecutivo explica que “la inteligencia artificial está pasando de ser una prueba, una estrategia, a comenzar adopción. Vemos que Chile está avanzando“, declara. Los cálculos de Oracle apuntan a que las empresas e instituciones en Chile tendrán un gasto de US$1.500 millones en tecnología cloud, lo que significa un incremento de 23% versus el 2025. Para IA, se estima US$200 millones, lo que sería un incremento de 87%. La meta de Oracle es sobrepasar dichas previsiones del mercado e ir ganando participación.

“Viene incrementándose. Todavía seguimos mucho en procesos exploratorios, pero ya estamos saliendo de esos a procesos más productivos”, afirmó Delfino. De hecho, afirma que Oracle tiene clientes que han visto mejoras en el productividad entre un 40% y un 60%.

“Hay otros clientes que están mejorando sus procesos en sus cadenas de suministros, en la toma de decisiones de recursos humanos, ya sea para la contratación, para la evaluación. Hay agentes que te ayudan a hacer evaluaciones, a medir, a analizar el currículum para tomar las mejores decisiones en la toma de contratación. Hay un montón de procesos donde la IA acelera muchísimo la productividad”, declara Delfino.

Cómo acelerar la implementación de IA

De acuerdo a Delfino las existen ciertas trabas para la masificación de la inteligencia artificial en Chile. “Hay barreras tecnológicas, efectivamente, hay barreras donde en algunas instituciones muy antiguas, hay barreras de obsolescencia, y eso efectivamente hace que la toma de decisiones sea más compleja”, apunta. La segunda barrera “es un tema de presupuesto”.

“Desde hace dos años a la fecha, instituciones financieras, retail han ido marcando el paso en la implementación de la IA, pero otras instituciones como el gobierno, salud y educación, habían venido quedando relegadas. Ahora están acelerando”. afirma.

- ¿Faltan incentivos para impulsar el uso de IA en Chile?

“Yo creo que efectivamente falta algo más transversal que nos permita de alguna forma u otra que las compañías tomen esto como algo estratégico. En su gran mayoría lo están haciendo, pero todavía no vemos algo estructural”, sostiene el ejecutivo.

Para Oracle, un ejemplo de esto, es cuando el gobierno federal de Estados Unidos en marzo “anunció el reemplazo de toda la estructura organizacional, todo el human capital del gobierno federal. Eso ya parte de la base de que están unificando más de 95 tipos de soluciones distintas en un único modelo de dato, en una única estrategia con inteligencia artificial incorporada, entonces eso acelera la toma de decisiones”.

“Acá todavía no vemos esos procesos o novemos esas estrategias o no vemos esas conversaciones en la mesa para tratar de acelerar ese tipo de modernizaciones, es decir, ir a buscar ese cambio de mindset real para mejorar los procesos productivos reales”, sostiene Delfino.

Respecto al panorama en Chile para invertir, el country manager apuntó a dos visiones. “Este tipo de tecnología, la nube o la inteligencia artificial, se adapta muy bien en procesos de estancamiento para ayudar a mejorar la productividad de las compañías, como también en procesos de expansión para ayudar a acelerar el crecimiento", declara.

“Nos manejamos muy bien en los dos escenarios. Siempre nos hemos movido mucho mejor en procesos de expansión o en procesos de crecimiento, en procesos claramente de estancamiento, normalmente hay partidas presupuestarias y demás que normalmente se posponen y eso no le hace bien a la productividad, no le hace bien a las estrategias”, dice.