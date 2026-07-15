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    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    Cristián Muga, presidente del directorio de ENAP, dijo que la región cuenta con bajas temperaturas y dos líneas de fibra óptica, factores que la harían atractiva para este tipo de infraestructura. La petrolera quiere asegurarse de tener energía disponible para esa infraestructura.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Data centers, infraestructuras tecnológicas que han proliferado ante el boom de la inteligencia artificial.

    ENAP reportó utilidades de US$ 200 millones en el primer trimestre de 2026, un 55% más que en igual período de 2025. A nivel de cierre de año, la estatal obtuvo ganancias históricas de US$ 848 millones durante 2025, completando así cinco años consecutivos de números azules y sumando más de US$ 2.500 millones en ganancias totales desde 2021.

    Cristián Muga entró este año a la petrolera estatal como presidente del directorio nombrado por el presidente José Antonio Kast y calificó positivamente la forma en que ha sido gestionada la compañía.

    De hecho, el directorio ratificó a principios de julio de este año a Julio Friedmann como gerente general de la petrolera, cargo que ocupa desde 2022.

    “Ejemplo de empresa pública”

    “Esta es una compañía que es un ejemplo en materia de empresas públicas. Me parece que es una compañía que ha sido muy eficiente estos últimos cinco años”, dijo Muga en conversación con T13Radio.

    En tal sentido, el presidente del directorio dijo que las administraciones de las compañías públicas estaban muy vinculadas a los ciclos políticos pero que, como accionistas de ENAP, hicieron una reflexión en esa materia

    “Hemos analizado cuáles son las fortalezas de esta administración, que son muchas, y cuáles son los desafíos de esta compañía. Y frente a eso, la decisión más sana y más correcta para la compañía era mantener la administración”, sostuvo.

    Cristián Muga, presidente del directorio de Enap.

    Sin embargo, el directivo dijo que era injusto atribuir los buenos resultados únicamente al alza de los precios de los combustibles, considerando la importancia que tiene la refinación en sus balances y los altos márgenes generados por la coyuntura.

    “ENAP está ganando plata porque hemos mejorado factores de eficiencia bien relevantes, por ejemplo, la tasa de disponibilidad de refinería o la capacidad de refinación”, afirmó el abogado penalista al mando de la estatal.

    Aunque no dio cifras exactas, Muga comentó que hoy la Enap refina “bastantes más” barriles que antes debido a los niveles de eficiencia que han logrado.

    EL desafío: la rentabilidad más allá de la coyuntura

    En ese punto de la conversación, Muga hizo un alto y advirtió que el gran desafío de la petrolera estatal es seguir siendo rentable y generando utilidades cuando se vayan la coyuntura de los precios altos de los combustibles.

    “Esta empresa tiene desafíos futuros muy, muy relevantes. Por ejemplo, que cuando empecemos a estabilizar o se empiecen a juntar de nuevo la baja del precio del crudo internacional con márgenes de refinación más estrechos, tiene (que) seguir siendo eficiente (…) y seguir teniendo utilidades”, sostuvo.

    Julio Friedmann, gerente general de Enap

    Muga reafirmó que el núcleo de la actividad de ENAP es la refinación de petróleo, pero que están viendo formas de expandirse a otros negocios. Ayer, de hecho, la compañía anunció un plan de inversión de casi US$ 650 millones para exploración de hidrocarburos en la Región de Magallanes.

    “Nosotros somos un consumidor muy importante de gas. Producimos gas, pero también vendemos gas a terceros. Entonces el gas también es un negocio”, comentó.

    Muga dijo que una de las ideas de Enap con la inversión en Magallanes es asegurar el suministro de esa región, vender petróleo y gas a los clientes habituales, pero también atraer a nuevos clientes para que esa zona atraiga inversiones.

    Atraer data centers

    En esa línea, apuntó a los data centers, infraestructuras tecnológicas que han proliferado en el mundo a raíz del boom de la inteligencia artificial, los cuales consumen mucha energía y, al mismo tiempo, requieren bajas temperaturas para su enfriamiento.

    “Los data centers, necesitan enfriarse. Entonces, mientras menor sea la temperatura, el costo de energía de esas empresas es muchísimo menor porque requieren menos energía para poder enfriar”, afirmó.

    El potencial de Magallanes para instalar data centers. KIM HONG-JI

    El presidente del directorio de Enap recordó que en Magallanes pasan dos líneas de fibra óptica, que van para el océano Atlántico y Pacífico

    “Entonces, tiene un potencial de desarrollo en materia de data center gigantesco. Y (para) ENAP, el negocio es ‘bueno, produzcamos suficiente energía para que estos proyectos puedan ser viables en la región’”, comentó el ejecutivo, quien recordó también que si se concreta una inversión de esa naturaleza en la región, tiene impacto nacional.

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