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    Política

    Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

    El proyecto obtuvo 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. El plazo para presentar indicaciones es estableció para el martes 21.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Imagen referencial de archivo.

    Por 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó esta jornada la idea de legislar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), facultando a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección en su proceso de admisión.

    En detalle, el proyecto propone modificar el SAE creando dos mecanismos de admisión: Elección Mutua (EM) y Asignación Aleatoria (AA).

    En el caso específico de la EM, ésta será una modalidad voluntaria para establecimientos con sobredemanda, y permitirá que los establecimientos consideren criterios adicionales de priorización y selección para el ingreso de estudiantes, como el mérito académico y la proximidad territorial, entre otros.

    En cuanto a la discusión en particular, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), indicó que el plazo para presentar las indicaciones será hasta el día martes, hasta las 11 de la mañana.

    Así, las próximas sesiones se celebrarán el día miércoles y jueves, “hasta total despacho la próxima semana”.

    Discusión parlamentaria

    En cuanto a la discusión parlamentaria y votación, desde la oposición el diputado Juan Santana (PS) manifestó en primera instancia estar muy disponible “a hablar acerca del SAE y recoger las normas y propuestas que fueron tomadas por la mesa técnica del SAE”. Sin embargo, sostuvo, “no estoy disponible a aceptar que se empuje una agenda en donde el propósito o el efecto, según la mirada de cada uno de nosotros, sea la desmantelación de la educación pública”.

    En este sentido, la diputada Daniela Serrano (PC) cuestionó el proyecto y los argumentos de los parlamentarios oficialistas en la discusión, quienes en general valoraron el proyecto y la incorporación nuevamente del mérito como criterio de selección.

    “Se ha hablado de patines, de quién le quita los patines a quién, pero realmente lo único que nosotros hemos conocido hasta el momento, por parte de este gobierno, es cómo le han quitado los recursos a la educación pública", afirmó tajante.

    “No están hablando de, en estos momentos, cómo el gobierno le quita los patines, por ejemplo, a los proyectos de infraestructura, instruidos por el ministro Quiroz”, añadió.

    En este sentido, cuestionó también el actuar de la ministra de Educación, María Paz Arzola y del proyecto en sí, advirtiendo la insconstitucionalidad de ciertas normas que propone.

    “El Ministerio de Educación dice tener muchas ganas de dialogar, pero ni siquiera pueden demostrar un liderazgo con sus parlamentarios y parlamentarias”, sostuvo. “Ingresaron un proyecto de ley que tiene normas ya declaradas inconstitucionales".

    En esto, cuestionó a la ministra si quería que recurrieran nuevamente al Tribunal Constitucional, como ocurrió con Escuelas Protegidas.

    “Si vamos a seguir en ese tipo de diálogo, oponiendo a los niños y niñas, en el centro de una tinchera política ideológica donde quieren devolverle al sostenedor la capacidad de seleccionar niños y niñas, nosotros no estamos disponibles”, sentenció.

    Por su parte la diputada Tamara Ramírez (PDG), quien se abstuvo en la votación, manifestó su malestar tanto a la ministra como al subsecretario de Educación por no ser considerados en la mesa técnica.

    “Creo que hoy día la justificación de que se les haya olvidado incorporarnos dentro de esta discusión es sumamente irresponsable. Hoy día esperamos que esto pueda ser mejorado y que seamos incorporados todos los actores políticos que hoy día estamos sentados en esta comisión”, sostuvo.

    El diputado Héctor Barría (DC) en tanto, indicó que a su parecer “el proyecto tiene aspectos positivos, pero requiere cambios”.

    En esto, el parlamentario puso énfasis en que los criterios que propone el proyecto, como la entrevista, la solicitud de antecedentes, y ubicación geográfica, deben discutirse para velar por la no discriminación.

    En tanto, la diputada Valentina Becerra (Republicano), apuntó que había que reconocer que el sistema de admisión “no puede considerarse un sistema perfecto ni menos intocable”. Y en ese sentido, votó a favor de la idea de legislar, ya que “el SAE necesita cambios profundos, y esta comisión tiene el deber de discutirlos”.

    De la misma bancada, la diputada Paz Charpentier también votó a favor, afirmando que “debemos reinvindicar el derecho de ser discriminados por razones justas”. 

    Ricardo Neumann (UDI), también votó a favor de legislar el proyecto, destacando por su parte que “detrás de esta contrarreforma está la posibilidad de devolver el mérito y el esfuerzo a nuestro sistema educativo”, así como “la confianza de los padres y las comunidades educativas”.

    “La legitimidad de un sistema escolar descansa en un principio muy profundo: los padres, los profesores y las comunidades educativas conocen mejor que un burócrata o un algoritmo las necesidades de cada estudiante”, afirmó.

    En esta misma línea Luis Pardo (RN) también destacó que el proyecto integre la variable del mérito, indicando que si bien “no soluciona la falta de oferta educativa, por lo que siempre van a haber familias frustadas con el proceso de selección", pero “sí introduce un factor de justicia al introducir la variable del mérito y esfuerzo”.

    Más sobre:PolíticaSAEMinisterio de EducaciónMineducSistema de Admisión Escolar

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