SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El único partido de alto riesgo del Mundial: las extremas medidas de seguridad para el duelo entre Argentina e Inglaterra

    Los aficionados de la Albiceleste no podrán ingresar al estadio con banderas, pancartas, camisetas u otros elementos que reclamen la soberanía de las Malvinas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 se disputarán bajo fuertes medidas de seguridad. Un duelo que se juega de manera especial debido a la eliminación del cuadro europeo con la llamada Mano de Dios de Diego Maradona en México 1986 y la disputa por el control de las Islas Malvinas.

    De hecho, este es uno de los puntos que se tomarán en cuenta por la seguridad en el estadio, ya que se determinó que los simpatizantes de la Albiceleste no podrán ingresar con banderas, pancartas, camisetas u otro objeto que aluda al conflicto político.

    A esto se suma la implementación de un total de 1.200 policías de la ciudad de Atlanta y otros 600 miembros de seguridad privada, los que estarán tanto en los alrededores como e el interior del estadio.

    “Está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial. No van a poder ingresar banderas o carteles con ese contenido”, señaló este martes la ministra de Seguridad de Argentina Alejandra Monteoliva.

    Además informó que, por primera vez en la Copa del Mundo, los aficionados de cada país ingresarán por sectores diferentes. Los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3.

    De todas maneras aclararon que dentro del estadio no habrá segregación de los hinchas, ya que la medida apunta a evitar cruces en los accesos principales del recinto.

    “La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas”, ha asegurado por su parte el máximo organismo del fútbol mundial.

    Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido. La FIFA tiene plena confianza en estas medidas y en los equipos experimentados encargados de implementarlas”, añadieron.

    El llamado de los veteranos de las Malvinas

    Por su lado, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril de la República Argentina compartió una carta en la que llama a los hinchas a evitar conflictos. “como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”, señalan en la misiva.

    Luego, establecen tres puntos fundamentales. En el primero, indican que “el deporte no es la guerra: El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”.

    En el segundo, comparten que “rivales en la cancha, una sola causa en la tierra: Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de “¡Malvinas Argentinas!” flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía”.

    Por último, remarcan: “Honor y Gloria eternos: Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca”.

    “La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluyen.

    El plantel llama a la calma

    Por el lado deportivo, algunos jugadores y el técnico Lionel Scaloni han buscado formas de quitarle carga emotiva a este encuentro. “Es solo un partido de fútbol contra una gran Selección y con un gran entrenador al que aprecio mucho, pero es un partido de fútbol, no hay más”, declaró el DT transandino.

    Del mismo modo, Emiliano Martínez indicó que “el respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, dijo el Dibu, actual jugador del Aston Villa.

    El partido entre Inglaterra y Argentina está programado para este miércoles 15 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile, en Atlanta.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026ArgentinaInglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia

    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    Alessandri rinde cuenta pública en la Cámara y destaca a Quiroz por “escuchar desde el PDG hasta el PPD” en debate de megarreforma

    Scones familiares

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

    Lo más leído

    1.
    “¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?”: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

    “¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?”: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

    2.
    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    3.
    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    4.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    5.
    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA

    6.
    “España baila a Francia”: medios hispanos se rinden ante su selección tras clasificar a la final del Mundial

    “España baila a Francia”: medios hispanos se rinden ante su selección tras clasificar a la final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal
    Chile

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    Alessandri rinde cuenta pública en la Cámara y destaca a Quiroz por “escuchar desde el PDG hasta el PPD” en debate de megarreforma

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE
    Negocios

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

    Controlador de Grupo Sartor pidió a fiscalía citar a declarar a gerentes de Toesca y Grupo Araucana

    Hacienda sube proyección de ingresos fiscales impulsado por el mayor precio del cobre y el litio

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    La pizarra del Mundial en La Tercera: sigue por streaming el encuentro que juntará a Nicolás Córdova, Daniel Garnero y Fernando Gago
    El Deportivo

    La pizarra del Mundial en La Tercera: sigue por streaming el encuentro que juntará a Nicolás Córdova, Daniel Garnero y Fernando Gago

    El día en que Josep Guardiola anticipó que Rodri sería la gran figura de España en el Mundial 2026

    Joaquín Niemann sale a desafiar al Abierto Británico, el major más difícil de su carrera

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida
    Tecnología

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea
    Cultura y entretención

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Canciones de la Guerra Civil Española: de Rolando Alarcón a la influencia en The Clash

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia
    Mundo

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia

    Estados Unidos impide el paso a dos buques mercantes en Ormuz tras restablecer el bloqueo naval

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia