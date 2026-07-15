El único partido de alto riesgo del Mundial: las extremas medidas de seguridad para el duelo entre Argentina e Inglaterra

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 se disputarán bajo fuertes medidas de seguridad. Un duelo que se juega de manera especial debido a la eliminación del cuadro europeo con la llamada Mano de Dios de Diego Maradona en México 1986 y la disputa por el control de las Islas Malvinas.

De hecho, este es uno de los puntos que se tomarán en cuenta por la seguridad en el estadio, ya que se determinó que los simpatizantes de la Albiceleste no podrán ingresar con banderas, pancartas, camisetas u otro objeto que aluda al conflicto político.

A esto se suma la implementación de un total de 1.200 policías de la ciudad de Atlanta y otros 600 miembros de seguridad privada, los que estarán tanto en los alrededores como e el interior del estadio.

“Está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial. No van a poder ingresar banderas o carteles con ese contenido”, señaló este martes la ministra de Seguridad de Argentina Alejandra Monteoliva.

Además informó que, por primera vez en la Copa del Mundo, los aficionados de cada país ingresarán por sectores diferentes. Los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3.

De todas maneras aclararon que dentro del estadio no habrá segregación de los hinchas, ya que la medida apunta a evitar cruces en los accesos principales del recinto.

“La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas”, ha asegurado por su parte el máximo organismo del fútbol mundial.

“Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido. La FIFA tiene plena confianza en estas medidas y en los equipos experimentados encargados de implementarlas”, añadieron.

El llamado de los veteranos de las Malvinas

Por su lado, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril de la República Argentina compartió una carta en la que llama a los hinchas a evitar conflictos. “como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”, señalan en la misiva.

Luego, establecen tres puntos fundamentales. En el primero, indican que “el deporte no es la guerra: El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”.

En el segundo, comparten que “rivales en la cancha, una sola causa en la tierra: Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de “¡Malvinas Argentinas!” flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía”.

Por último, remarcan: “Honor y Gloria eternos: Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca”.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluyen.

El plantel llama a la calma

Por el lado deportivo, algunos jugadores y el técnico Lionel Scaloni han buscado formas de quitarle carga emotiva a este encuentro. “Es solo un partido de fútbol contra una gran Selección y con un gran entrenador al que aprecio mucho, pero es un partido de fútbol, no hay más”, declaró el DT transandino.

Del mismo modo, Emiliano Martínez indicó que “el respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, dijo el Dibu, actual jugador del Aston Villa.

El partido entre Inglaterra y Argentina está programado para este miércoles 15 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile, en Atlanta.