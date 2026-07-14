SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El veredicto de Harry Kane tras los dardos cruzados entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel que sacuden a Inglaterra

    El ariete entrega su versión luego de las declaraciones del mediocampista y el técnico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El veredicto de Harry Kane tras los dardos cruzados entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel que sacuden a Inglaterra. Chen Yichen

    Inglaterra zanja su conflicto en la antesala del duelo ante Argentina en el Mundial. La previa del encuentro por las semifinales quedó marcada por el cruce de declaraciones entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel tras la clasificación de los británicos ante Noruega.

    Harry Kane salió a respaldar el ambiente interno del plantel. El delantero aseguró que no existe una fractura al interior de la selección inglesa y defendió la relación entre jugadores y cuerpo técnico. “El grupo está donde está gracias a nuestra unión, no solo los jugadores. También el entrenador y el personal. A veces se exageran las cosas”, afirmó.

    Además, respaldó la forma en que se comunica el entrenador alemán. “Tuchel es muy transparente y la gente lo aprecia. Cuando habla, nunca lo hace de forma ensayada”, señaló.

    Kane y Bellingham celebran juntos. Wu Wei

    Las declaraciones de Kane llegan después de los cuestionamientos del técnico. Tras vencer a Noruega en los cuartos de final, Tuchel realizó una crítica sobre el desempeño de Inglaterra pese a conseguir el boleto a semifinales. “Nos complicamos la vida muchísimo. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, declaró.

    “Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”, añadió.

    Las palabras del entrenador encontraron respuesta en Bellingham, autor de dos goles frente a Noruega. “Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”, comentó inicialmente.

    Sin embargo, luego respondió directamente a las críticas del seleccionador. “Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”.

    “No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”, añadió.

    También se viralizó un registro del partido frente a Noruega en el que, durante una pausa para hidratación, Tuchel se acerca a hablar con Bellingham, quien continúa caminando sin dirigirle la mirada.

    Inglaterra enfrentará este miércoles a Argentina por un lugar en la final del Mundial. En la antesala del encuentro, Kane también fue consultado por Lionel Messi y pidió no centrar la atención únicamente en el capitán argentino. “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Messi”, comentó.

    “Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoInglaterraSelección de InglaterraThomas TuchelJude BellinghamHarry KaneNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Lo más leído

    1.
    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    2.
    La herida eterna de Peter Shilton por la Mano de Dios y por qué el exgolero también cuestiona el segundo gol de Maradona

    La herida eterna de Peter Shilton por la Mano de Dios y por qué el exgolero también cuestiona el segundo gol de Maradona

    3.
    El recado de los Veteranos de las Malvinas a horas del clásico entre Argentina e Inglaterra por el Mundial

    El recado de los Veteranos de las Malvinas a horas del clásico entre Argentina e Inglaterra por el Mundial

    4.
    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    5.
    Francia vs. España: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre Yamal y Mbappé por las semifinales del Mundial

    Francia vs. España: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre Yamal y Mbappé por las semifinales del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas
    Chile

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
    Negocios

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona
    El Deportivo

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    Folarin Balogun rompe el silencio tras el escándalo de la FIFA y Donald Trump en el Mundial: “Supe lo que iba a generar”

    El veredicto de Harry Kane tras los dardos cruzados entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel que sacuden a Inglaterra

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales
    Tecnología

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    Heinrich Schliemann: el hombre que descubrió (y casi destruyó) Troya

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar
    Mundo

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Greta Thunberg vuelve a las protestas en Berlín

    Irán critica el “irresponsable” paso de Londres de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas