El veredicto de Harry Kane tras los dardos cruzados entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel que sacuden a Inglaterra.

Inglaterra zanja su conflicto en la antesala del duelo ante Argentina en el Mundial. La previa del encuentro por las semifinales quedó marcada por el cruce de declaraciones entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel tras la clasificación de los británicos ante Noruega.

Harry Kane salió a respaldar el ambiente interno del plantel. El delantero aseguró que no existe una fractura al interior de la selección inglesa y defendió la relación entre jugadores y cuerpo técnico. “El grupo está donde está gracias a nuestra unión, no solo los jugadores. También el entrenador y el personal. A veces se exageran las cosas”, afirmó.

Además, respaldó la forma en que se comunica el entrenador alemán. “Tuchel es muy transparente y la gente lo aprecia. Cuando habla, nunca lo hace de forma ensayada”, señaló.

Kane y Bellingham celebran juntos. Wu Wei

Las declaraciones de Kane llegan después de los cuestionamientos del técnico. Tras vencer a Noruega en los cuartos de final, Tuchel realizó una crítica sobre el desempeño de Inglaterra pese a conseguir el boleto a semifinales. “Nos complicamos la vida muchísimo. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, declaró.

“Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”, añadió.

Las palabras del entrenador encontraron respuesta en Bellingham, autor de dos goles frente a Noruega. “Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”, comentó inicialmente.

Sin embargo, luego respondió directamente a las críticas del seleccionador. “Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”.

“No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”, añadió.

También se viralizó un registro del partido frente a Noruega en el que, durante una pausa para hidratación, Tuchel se acerca a hablar con Bellingham, quien continúa caminando sin dirigirle la mirada.

Inglaterra enfrentará este miércoles a Argentina por un lugar en la final del Mundial. En la antesala del encuentro, Kane también fue consultado por Lionel Messi y pidió no centrar la atención únicamente en el capitán argentino. “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Messi”, comentó.

“Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, agregó.