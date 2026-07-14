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    Mbappé vs. Yamal: el choque de cracks que encienden la semifinal del Mundial entre Francia y España

    La Copa del Mundo pone frente a frente a dos de las principales figuras del planeta. El galo busca llevar nuevamente a Les Bleus a una final, mientras que el español intentará mantener su dominio en los enfrentamientos directos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Mbappé vs. Yamal: el choque de cracks que encienden la semifinal del Mundial entre Francia y España. Foto: FIFA

    España y Francia disputarán este martes (15 horas de Chile) la primera semifinal del Mundial 2026. Un partido que tendrá como uno de sus focos el duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Dos futbolistas que concentran buena parte de las expectativas del certamen planetario.

    Mbappé, de 27 años, ha sido la figura de Les Bleus en Norteamérica. Junto a Lionel Messi es el goleador del torneo (ocho conquistas). El galo se consolida como un jugador de Mundiales. En Rusia 2018 disputó siete partidos, marcó cuatro veces, fue campeón y recibió el premio al mejor jugador joven. En Qatar 2022 fue subcampeón y el máximo anotador del certamen, con ocho dianas en siete duelos.

    En la vereda opuesta aparece Yamal. El extremo del Barcelona, con 19 años, disputa su primera Copa del Mundo. Era el llamado a ser la principal figura de España. Pese a que no ha logrado exhibir su mejor versión, es una pieza clave en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Registra un gol en la competición.

    Además de ser las figuras de sus selecciones, ambos representan a una de las rivalidades más enconadas de Europa a nivel de clubes. El francés asumió el protagonismo ofensivo del Real Madrid tras su llegada en 2024. El español se formó futbolísticamente y es la estrella del Barcelona.

    Yamal y Mbappé en un clásico entre Barcelona y Real Madrid.

    Historial favorable para Yamal

    Los antecedentes muestran una marcada ventaja para el futbolista español en enfrentamientos. Con sus selecciones, Mbappé y Lamine Yamal se cruzaron en dos ocasiones. La primera fue en la Eurocopa 2024, cuando España derrotó a Francia por 2-1 en las semifinales. En ese partido, Yamal marcó uno de los goles.

    Un año después volvieron a encontrarse en las semifinales de la Nations League. España volvió a imponerse, esta vez por 5-4, en un encuentro en el que Lamine Yamal anotó dos veces y Mbappé convirtió para el conjunto francés.

    A nivel de clubes, el primer cruce ocurrió en los cuartos de final de la Champions League 2023-24, cuando Mbappé aún defendía al Paris Saint-Germain.

    El Barcelona ganó 3-2 el encuentro de ida en Francia, pero el PSG revirtió la serie con un 4-1 en la vuelta gracias a un doblete del delantero francés.

    Desde la llegada de Mbappé al Real Madrid, la balanza volvió a inclinarse hacia Lamine Yamal. Barcelona ganó las finales de la Supercopa de España de 2025 y 2026, además de la final de la Copa del Rey de 2025. También obtuvo dos victorias en LaLiga antes de que el Real Madrid consiguiera imponerse en octubre de 2025.

    El historial es de 10 duelos. Lamine Yamal ganó ocho de ellos, mientras que Mbappé solo se impuso en dos. Sin embargo, el delantero francés presenta mejores cifras individuales: nueve goles frente a los seis del español.

    Dos perfiles

    El duelo enfrenta dos estilos diferentes. Mbappé basa gran parte de su juego en su velocidad, potencia y capacidad para definir. Aunque suele iniciar sus acciones desde el sector izquierdo, también ocupa posiciones centradas.

    Lamine Yamal, en cambio, desarrolla su juego principalmente en el extremo derecho. Su fortaleza está en el uno contra uno, el regate y la capacidad de sacar ventajas en espacios reducidos. Pese a su escasa capacidad goleadora en el Mundial, el ibérico apunta al colectivo. “No me frustra no haber marcado más. Gané la Eurocopa metiendo un gol. En el Mundial creo que nadie va a decirme ‘no has marcado’. Lo importante es el equipo e ir pasando de ronda”, señaló tras la clasificación de España a semifinales.

    De cara al encuentro de este martes, la Furia Roja formará con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

    Por otro lado, Les Bleus salta con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

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