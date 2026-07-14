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    Zelenski denuncia ataques rusos con 145 drones y misiles y pide a la UE acelerar la adopción de más sanciones

    Siete personas resultaron heridas en la región de Járkov, entre ellas un menor”, ha explicado el mandatario ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes una nueva oleada de ataques rusos con 145 drones y misiles contra distintos puntos del país, que dejan al menos diez personas heridas, al tiempo que ha reclamado a la Unión Europea que acelere los trabajos para la adopción de más sanciones contra Moscú.

    “Anoche, los rusos lanzaron 135 drones y diez misiles de diversos tipos, la mayoría de ellos balísticos, contra nuestras ciudades y comunidades. Siete personas resultaron heridas en la región de Járkov, entre ellas un menor”, ha explicado en un mensaje en redes sociales en el que detalla también ataques rusos contra la región de Chernígov que habrían dejado tres heridos tras bombardeos a “un edificio residencial y las instalaciones de la red eléctrica”.

    De esta forma, se ha hecho eco del balance de la Fuerza Aérea ucraniana que ha confirmado que la mayoría de los ataques han sido repelidos por las defensas antiaéreas ucranianas, si bien un misil balístico y 25 drones han provocado daños en al menos diez localizaciones del país.

    Respecto a la situación en la región de Kiev, el líder ucraniano ha informado de daños en 16 puntos por ataques con misiles, entre ellos una escuela y una empresa. “También fueron atacadas infraestructuras críticas en las regiones de Dnipró, Donetsk, Yitómir y Odesa”, ha informado sobre otra nueva noche de ataques masivos rusos.

    Reclama a la UE “no perder el tiempo”

    En este contexto, ha reclamado a la UE elevar la presión sobre Rusia. “No podemos seguir perdiendo el tiempo y el 21º paquete de sanciones de la UE debe aprobarse esta semana”, ha insistido, sobre unas medidas que siguen siendo objeto de debate en el seno de los 27.

    Según Zelenski, cada día que se tardan en adoptar las sanciones “da a Rusia más tiempo para prepararse para ellas”. “Debe detenerse el suministro de todos los componentes -chips, microchips y bienes de doble uso-, en definitiva, de todo lo que Rusia utiliza para prolongar la guerra y atacar a la población”, ha argumentado.

    Estas declaraciones llegan después de que Ucrania se haya sumado a la coalición de diez países europeos para una coalición antimisiles, iniciativa que Zelenski ha enmarcado en una medida que puede “reforzar verdaderamente” la seguridad de la población ucraniana. “Debemos avanzar juntos. Cada empresa y cada país deben ser auténticos defensores de la vida”, ha incidido.

    Por su lado, las Fuerzas Armadas rusas ha enmarcado esta ofensiva en ataques con “armas de alta precisión de largo alcance, tanto aéreas como terrestres, y vehículos aéreos no tripulados”, contra objetivos militares ucranianos.

    En concreto ha indicado que ha atacado empresas de la industria militar de Kiev e instalaciones portuarias en el puerto de Yuzhni, en la región de Odesa, “utilizadas para la descarga y el almacenamiento de combustible y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

    Más sobre:RusiaUcraniaVolodimir ZelenskiAtaque

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