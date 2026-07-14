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    Trump notifica formalmente al Congreso de Estados Unidos sobre el reinicio de los ataques contra Irán

    “Estos ataques son limitados, medidos, planificados y ejecutados de manera que se minimicen las bajas civiles”, afirma en el documento.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha notificado formalmente al Congreso sobre el reinicio de los ataques contra Irán, con lo que da un plazo de 60 días al Pentágono para el uso de fuerzas militares del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sin necesidad de obtener la aprobación por parte del organismo.

    El inquilino de la Casa Blanca sostiene en su misiva, enviada el viernes, que los ataques se reiniciaron el 7 de julio. “Las fuerzas terrestres de Estados Unidos no están implicadas en estos ataques”, agrega en el texto, al que ha tenido acceso el diario estadounidense ‘The Hill’.

    “Estos ataques son limitados, medidos, planificados y ejecutados de manera que se minimicen las bajas civiles”, afirma, en un documento presentado en línea con la Ley de Poderes de Guerra, que estipula que el presidente ha de informar al Congreso en un plazo de dos días después de llevar a cabo ataques en el extranjero.

    De esta forma, el Ejército estadounidense puede estar 60 días en la región, con una posible extensión de otros 30 días en manos del mandatario, en línea con la misma ley. En caso de que el despliegue exceda dicho plazo, sería necesaria la aprobación del Congreso.

    De hecho, Trump sostuvo en una carta enviada al Congreso el 1 de mayo que el alto el fuego alcanzado el 7 abril con Teherán puso fin a la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, con lo que argumenta que se acogió a la Ley de Poderes de Guerra pese a no contar con aprobación del Congreso para sus ataques contra Irán.

    Estados Unidos ha lanzado nuevas oleadas de bombardeos en las últimas horas contra Irán, que ha vuelto a responder atacando intereses estadounidenses en país de la región, en medio del temor sobre un colapso de las conversaciones abiertas tras el alto el fuego de abril para intentar alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpAtaquesIránCongreso

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