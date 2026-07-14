Choque de bus del transporte público provoca grave incendio en el centro de Santiago

Un incendio de proporciones afectó durante la madrugada de este martes a un inmueble y un bus del transporte público en pleno centro de Santiago.

Los hechos se habrían registrado en Av. Santa Rosa con Franklin y hasta el lugar se trasladaron voluntarios y máquinas de 11 compañías de Bomberos para combatir el siniestro.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se habría registrado luego de que el vehículo, un bus de Red Movilidad, impactara con el local comercial.

En el accidente también se habría visto involucrado un vehículo particular.