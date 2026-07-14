ExDT de la UC busca culpables por el fracaso de Bielsa: “Los que tomaron la decisión de mantenerlo son los responsables”

Uruguay se fue tempranamente del Mundial. La Celeste ni siquiera pudo superar la fase de grupos, en una campaña que estuvo por debajo de las expectativas de todos. No en vano, la escuadra oriental llegó al torneo después de obtener el segundo puesto en las Eliminatorias Sudamericanas, un parámetro que suele significar que una escuadra está preparada para el principal desafío.

Las miradas siguen puestas en Marcelo Bielsa. Las de los críticos y las de quienes se animan a ensayar alguna defensa de la gestión del rosarino, que terminó junto con la eliminación. En las últimas horas, de hecho, se anunció que Diego Forlán asumiría la banca charrúa.

ExDT de la UC analiza fracaso de Bielsa en el Mundial: “De lo que quería proponer, se vio más que lo que la gente piensa”

Gustavo Poyet se inscribe entre los que valoran el paso del rosarino por Uruguay. El extécnico de la UC resalta, por ejemplo, la convicción del exentrenador de la Roja. "Prefiero que si me va a ir mal, que me vaya mal con lo que yo considero correcto, no con lo que consideran otros”, sostiene, en una entrevista con Ovación.

En ese contexto, sostiene que una visión especializada termina validando la gestión del rosarino. “Creo que en términos de lo que quería proponer Bielsa, se vio más de lo que la gente piensa. Los uruguayos siempre nos quedamos con el resultado. El segundo tiempo con Arabia fue muy bueno, de lo mejorcito del último año de la selección. El partido con Cabo Verde fue muy extraño por cómo empezó Uruguay. Se encontró abajo y recuperó, lo lento que salió al segundo tiempo, difícil de entender. Y el último, con España, fue el que más identificado estuvo el equipo con Bielsa, la idea de jugar de igual a igual en toda la cancha y complicar a España de una manera increíble. El problema es que nos quedamos con el hecho de que jugamos con dos selecciones que teníamos que haber ganado y no pasó”, analiza.

Gustavo Poyet, en su paso por la UC.

El exvolante del Zaragoza, el Chelsea y el Tottenham también aborda los conflictos internos. “Voy a ser sincero y no quiero contradecirme. Uno cuando sale a la cancha se olvida de lo que pasa afuera pero no es lo mismo entrar a la cancha en un estado de ánimo, de alegría, en una relajación natural, porque todo está normal, que después de haber tenido reuniones con el técnico, de haberle pedido que cambie las charlas, de los problemas del año pasado, de todo lo que pasó. Hay una tensión un poquito diferente, creo que por más que los que estamos en el fútbol intentamos decir que no afecta, de verdad que afecta, pero somos todos diferentes, capaz que hay uno que le afecta más que a otro y con que le afecte a uno o dos ya es un problema porque desestabiliza”, expresa.

Convicción

El estratega termina responsabilizando a la AUF por cómo terminó el ciclo. “Desde el punto de vista de un entrenador como soy, lo que hizo AUF de bancar al técnico hasta el final es una decisión y la tienes que aceptar. Ahora, visto el resultado, no parece que haya sido lo adecuado, pero sin lugar a dudas también hay una responsabilidad, la misma responsabilidad que tenías cuando en diciembre se creó todo aquel problema, ahora los que también tomaron la decisión de mantenerlo son los responsables de que se haya terminado así. No te puedes quedar con la excusa, sino que tienes que asumir responsabilidades", esgrime.

En ese plano, por ejemplo, repara en la evolución que tuvo el período. “Me gustan los técnicos que son diferentes. Y sin lugar a dudas, Marcelo Bielsa es completamente diferente, es único. Tan único que hay gente que se sube a ese carro de bielsista, que quieren copiar o quieren estar de ese lado. Yo creo que todo el mundo sabía cómo era Marcelo Bielsa, todo el mundo estaba muy contento cuando llegó a la selección, no hay que olvidarse de eso. Creo que la reacción del grupo inicial fue espectacular, pero después empezaron los problemas. Y los problemas, cuando son rumores, se mantienen. Y lo digo yo, que jugué en una selección muy complicada en Uruguay, la del 93, con Cubilla, aquella de los ‘repatriados’, y fue un desastre. Lo que pasa es que teníamos la suerte de que no había tanta prensa. Ahora todo sale y se confirmó cuando habló Luis Suárez. Ahí ya era un inconveniente para lo que uno entiende como la relación del entrenador con el jugador. Es un problema que no es fácil de solucionar y que solamente lo puede manejar el técnico con su carácter y con su forma de ser. Y en eso hay que respetar al técnico” añade.

Gustavo Poyet.

“No lo conozco pero me hubiese encantado ir a verlo entrenar y escucharlo. Si algún día lo conozco y tengo un rato con él, me gustaría preguntarle si me conoce como jugador. Yo creo que con mis características no habría podido jugar en un equipo de Bielsa”, agrega, respecto de su mirada acerca del DT.

Finalmente, aseguró que se siente en condiciones de asumir la banca uruguaya. “Estoy preparado, me preparé como no te puedes imaginar... cuando empiezas a entrenar tu objetivo siempre es dirigir a la selección de tu país. El tema es que creo que todos nos tenemos que preparar de la mejor manera posible. La selección es completamente diferente, afecta a mucha más gente, tienes unos egos increíbles que tienes que manejar y una cantidad de cosas que hace 10 años no sabía y que haber estado en la selección de Grecia me ayudó para tener mucha mejor idea y estar mejor preparado”, concluye.