Gustavo Poyet recuerda su turbulento paso por Universidad Católica y revela la sabrosa predicción que le hizo a Juan Tagle

Llegó a Chile con una vasta experiencia en el fútbol europeo y con la misión de lograr un inédito tetracampeonato para Universidad Católica. Sin embargo, el 30 de agosto de 2021, la relación de Gustavo Poyet y el equipo estudiantil llegó a su fin. El rendimiento del equipo cruzado había estado muy lejos de las expectativas. Los resultados, obviamente, también.

“Cuando fui a Chile, fui a apostar a un montón de cosas, sobre todo en base a la intensidad. Empezamos muy bien, comenzamos a cumplir los objetivos”, recuerda el entrenador en un diálogo publicado en Youtube.

El inicio fue, efectivamente, feliz. “Al principio el objetivo era la Supercopa y la ganamos, luego pasamos la fase de grupos de la Copa Libertadores, que hace 10 años que el club no pasaba. Estábamos jugando con jugadores jóvenes, como el club me lo había pedido. O sea, todo estaba yendo bien”, recuerda.

El ideal panorama se desmoronó. Los magros resultados comenzaron a mermar la confianza en su liderazgo. El tetracampeonato, el principal objetivo para la temporada, empezaba a verse lejos. La UC optó por cortar la relación con el estratega. “Tuvimos un estancazo en la mitad del año. Pegamos un bajón y desde dentro me di cuenta que había que cambiar y que eso pasaba por cambiar a un grupo de jugadores, bajar la edad y hacer un grupo de más intensidad, que era por lo que había ido. El club no lo podía lograr y llegamos a un acuerdo con el presi y le digo ‘yo me voy y usted va a ganar el campeonato”, detalla. La predicción terminó cumpliéndose.

“El técnico sintió que los jugadores no estaban respondiendo de la manera que quería y que era bueno un cambio para poder lograr los objetivos”, explicaba Tagle cuando se adoptó la drástica decisión . El timonel descartaba el económico como factor para estirar el proceso. “Aquí no hubo consideraciones económicas, ni antes ni ahora. Eso se los digo con total franqueza, para quienes creen que esto pasaba por cuestiones económicas. Esto fue meramente deportivo”, señala.

Con el tetracampeonato en las manos, Fernando Zampedri también aludió a la gestión de Poyet. “Es difícil para una persona llegar a un club donde hay un plantel muy competitivo y, por ahí, querer cambiar las ideas. Nosotros no logramos entender lo que el técnico quería. Hicimos todo lo posible pero no pudimos. En este caso decidió dar un paso al costado y se puso al mando Paulucci, quien nos dio otra vez la confianza a cada uno y las armas que necesitábamos para salir en conjunto”, planteó, esa vez, el Toro.